La Policia Nacional ha detingut a València a una jove de 19 anys per bufetejar a la seva mare després que aquesta li impedís sortir de casa per anar a veure al seu xicot a una altra ciutat tot i que estava confinada a casa després de donar positiu en un test de covid. Va ser la germana petita, d'11 anys, de l'agressora qui va trucar a la Policia Nacional per demanar ajuda quan va veure que la seva germana estava pegant a la seva mare.

Els fets van succeir en el domicili familiar, en el districte valencià de Russafa, fa diversos dies. Una patrulla de la Policia Nacional va acudir després de rebre una trucada d'una nena d'11 anys alertant que la seva germana gran, de 19, estava bufetejant a la seva mare perquè aquesta li impedia sortir de casa, ja que pretenia anar-se'n de viatge menyspreant el confinament després d'haver donat positiu en un test de covid realitzat aquell mateix dia. La jove pretenia viatjar a una ciutat a quatre hores de distància de València per anar a veure al seu xicot, com tenia programat abans de saber que estava contagiada de*covid. A més, pretenia fer-ho en un cotxe d'ús compartit, la qual cosa hauria provocat la més que probable expansió de la infecció a la resta d'usuaris del vehicle, aliens al positiu de la jove. Quan la mare li va dir que no podia marxar atès que havia de romandre aïllada i confinada fins a la finalització de la quarantena, la va emprendre a cops amb la seva mare. Va ser llavors quan la petita va telefonar al 091 i va demanar ajuda. La presumpta agressora, sense antecedents, va ser arrestada pels agents que van acudir a l'habitatge i acusada de la comissió d'un delicte de maltractaments en l'àmbit familiar.