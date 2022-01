Ulls verds i un tatuatge amb la poma prohibida i mossegada sobre el seu pit esquerre. Viviana Vallejo, 36 anys, acaba de ser inclosa per la policia espanyola en la llista de delinqüents més buscats d'Europa, segons ha sabut CASO ABIERTO, el canal d'investigació i successos de Prensa Ibérica. En aquesta llista, l'altre espanyol és Antonio Anglés, un dels assassins de les nenes d'Alcásser. I hi ha un tercer pròfug vinculat amb Espanya, el traficant de drogues txec Norbert Köhler, que vivia a Madrid. Viviana no estava a Espanya quan la policia va entrar a cinc pisos de Mieres i Langreo (Astúries), La Bañeza (Lleó) i Elx (Alacant) el mes de setembre passat. Els agents especialistes en la lluita contra el tràfic de persones van alliberar llavors 12 dones i van detenir a vuit persones. Però la proxeneta s'havia anat a passar uns dies al seu país, Colòmbia, i no va ser detinguda. Des de llavors s'ha convertit en fugitiva i, de ser capturada, s'enfronta a penes que poden arribar als 30 anys de presó.

A ASTÚRIES

Va ser una dona esclavitzada sexualment en un dels pisos d'Astúries la que va aconseguir escapar i explicar a la policia com funcionava la xarxa i qui era Viviana Vallejo. Com ella, altres joves colombianes, gairebé totes de Pereira, una de les zones més pobres i castigades per la violència d'aquell país, rebien l'oferta de venir a Espanya a canvi de pagar 1.500 euros. A la seva arribada a l'aeroport de Barajas, els anunciaven que el seu deute ja era de 3.000 euros i que havien de pagar-ho prostituint-se en un pis on quedarien tancades. Viviana Vallejo era la que portava aquest pis a Elx i controlava a les dones, segons aquesta supervivent. Cada dues víctimes compartien habitació, el mateix que feien servir per les relacions sexuals, i havien d'estar disponibles 24 hores al dia per als clients. A més, havien d'oferir-los cocaïna i Viagra per augmentar els beneficis de la xarxa. Durant els registres, la policia va trobar 15.000 euros i un llibre de comptabilitat amb els ingressos detallats que generava cada dona per la trama de Viviana.

DONES COM A BESTIAR

Fonts policials van explicar que Vallejo utilitzava, a més de la captació internacional, «el que anomenem tracta interna de dones. Aquestes xarxes busquen sempre potencials víctimes noves perquè els clients es cansen de veure a les mateixes dones. Amb la Covid i les dificultats per portar víctimes des de fora d'Espanya, s'han incrementat aquest tipus d'acords entre xarxes de tràfic de dones situades en diferents províncies». Viviana necessitava renovar el seu pis d'Elx amb dones noves per «intercanviar-se les dones com si fossin bestiar», afirmen fonts policials. Així va ser com va arribar a Astúries des del pis d'Elx la noia que va aconseguir finalment escapar i denunciar la trama. Un grup amb tres pisos a Mieres i Langreo i un més a La Bañeza (Lleó) canviava dones amb la xarxa de Viviana a Elx per facilitar «carn fresca» als clients.

UN LLIT, DUES DONES

Com en moltes organitzacions d'explotació sexual, les víctimes havien de dormir juntes, de dues en dues, en llits d'1,35 metres que s'utilitzaven també per les relacions sexuals. De manera que quan un client acudia a les quatre de la matinada, l'altra dona havia de sortir i esperar que acabessin per poder després tornar i dormir. A més, les dones eren amenaçades de fer mal a les seves famílies a Colòmbia si no complien amb el que se'ls exigia. Viviana ja està inclosa a la llista de fugitius més buscats d'Europol i molt aviat ho estarà en la del Pacte, un projecte per localitzar fugitius de Llatinoamèrica, Espanya, França, Itàlia i Portugal. Els seus antecedents apunten una història trista però també d'ascens en el món de la prostitució. Va començar sent una víctima, prostituint el seu cos i ha acabat convertint-se en explotadora d'altres dones. A la seva xarxa hi havia també un home, al qual van portar a Espanya per dedicar-lo a la prostitució masculina. Mesos després, havia seguit els passos de la seva cap i ascendit en l'organització. Va ser detingut.