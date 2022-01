Sis persones han mort en l'incendi d'una residència de Montcada, al País Valencià. Cinc d'elles ho van fer durant el succés, i una posteriorment. D'altra banda, una quinzena de persones continuen ingressades en diferents centres hospitalaris. Tres d'aquestes es troben en estat greu, nou estables, dues amb pronòstic reservat i una pendent de rebre l'alta demà. També es van atendre dues persones al lloc dels fets. Segons ha informat el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat Valenciana, el 112 va rebre l'avís al voltant de les 11 de la nit d'aquest dimarts passat. Immediatament, es van mobilitzar 9 dotacions dels Bombers de Valencia, que es van desplaçar fins al carrer Major de Montcada, juntament amb una desena d'ambulàncies (4 SAMU, 5 Suports Vitals Bàsics i un suport no assistit). L'incendi ja està controlat i els efectius continuen treballant a la zona al costat de mitjans sanitaris. D'altra banda, des d'ahir a la nit es va desallotjar a la resta d'usuaris de la residència de forma preventiva. La Guàrdia Civil ha obert una investigació per aclarir les causes de l'incendi.

El president del govern valencià, Ximó Puig, ha assegurat a través de Twitter que és un dia «trist» i ha traslladat el seu condol a les famílies de les víctimes. «Estic en contacte permanent amb l'alcaldessa de Montcada per conèixer l'evolució dels ferits, tot el meu suport per a la localitat», ha subratllat. També s'ha pronunciat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. «Seguim amb preocupació l'evolució de les persones ferides, tot el nostre suport per a ells i per la localitat», ha piulat, «el meu condol a les famílies de les persones mortes».