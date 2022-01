Li diuen Rodrigo Bastión i és el líder de Bastión Frontal, el grup neonazi que va sorgir a Madrid i ha anat estenent-se per diferents punts d’Espanya. El jutge titular del número 8 de Madrid l’ha enviat a presó per un presumpte delicte de lesions, agreujades per traïdoria, per clavar una brutal pallissa a un membre de la seva pròpia organització, un jove ultradretà català, segons ha sabut CAS OBERT, canal d’investigació i successos de Prensa Ibérica.

La víctima, de la mateixa ideologia que Rodrigo, va acudir el cap de setmana passat a una reunió de la delegació de Bastión Frontal a València. Tots dos van estar després, a la nit, en un concert de RAC (Rock Against Communism) a la localitat de Llíria. Va ser després del concert quan el líder neonazi espanyol va clavar una brutal pallissa al seu company, possiblement per motius de lluites internes de poder al grup ultra, segons fonts de la investigació. La víctima pateix fractura de mandíbula i ha perdut diverses dents. Continua hospitalitzada. Assetjament a Pablo Iglesias L’agressió va ser gravada per una càmera de seguretat. A les imatges s’adverteix clarament com el cap de Bastión Frontal ataca per l’esquena la víctima. Integrants de la Brigada d’Informació de la Policia Nacional van identificar sense problemes Rodrigo Bastión, líder del grup neonazi que, entre altres episodis, va protagonitzar el març del 2021 un assetjament al llavors vicepresident del Govern i líder de Podem, Pablo Iglesias. El cap ultradretà va ser detingut aquest dijous al barri de Madrid on viu. Un altre dels militants va ser detingut per impedir que altres persones ajudessin la víctima i la policia investiga la possible participació d’una tercera persona en els fets. El grup que lidera l’ara empresonat es descriu com a «socialpatriota» i defensa «l’acció directa» al carrer, ha assetjat menors immigrants a Madrid i es defineix com a seguidor del grup grec Alba Daurada, il·legalitzat després de diversos assassinats. Van néixer el maig del 2020, aprofitant la crisi del coronavirus, segons la Policia, que els qualifica de «nazis» en els seus informes. Alguns procedien d’Hogar Social Madrid, estaven integrats per cent seguidors, però la xifra ha anat creixent. Han obert delegacions a València, Extremadura, Castella-la Manxa i Sevilla. Sembla que darrere de la brutal agressió del líder hi ha les disputes pel control de l’organització.