La Fiscalia demana 6 anys de presó per a un home acusat de fer tocaments a la neta. Els fets van passar l'agost de 2018, a Golmés (Pla d'Urgell), quan la nena tenia 13 anys. El ministeri públic també sol·licita que s'imposin a l'home 6 anys de llibertat vigilada quan surti de la presó i que se li prohibeixi comunicar-se o acostar-se a la jove durant 10 anys. A més, demana que se l'inhabiliti per a qualsevol professió que impliqui la relació amb menors i que indemnitzi la neta amb 9.000 euros per danys morals. El judici es farà el 2 de febrer a l'Audiència de Lleida per un delicte continuat d'abús sexual a menor de 16 anys.