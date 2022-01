Quan aquest dilluns es compleixen tretze anys de la desaparició i assassinat de la jove sevillana Marta del Castillo, la família segueix sense saber on està el seu cos i posa les seves esperances en què els avanços tecnològics aconsegueixin esbrinar el que oculta el telèfon mòbil del seu assassí confés, Miguel Carcaño. Els mateixos anys fa que Carcaño es troba complint condemna de presó, des de fa deu a la presó d'Herrera de la Mancha, a Manzanares (Ciudad Real), primer com a pres preventiu i després com a condemnat, fins que el Tribunal Suprem va dictar la seva sentència de 21 anys i 3 mesos de presó com a assassí confés, ja que encara no ha aparegut el cos de la jove.

Marta va ser assassinada el 24 de gener de 2009 i el 24 de gener de 2022 ja només queda una línia d'investigació oberta en seu judicial. El jutjat d'instrucció número 4 de Sevilla, en una peça separada per a la cerca del cos, espera un informe pericial del telèfon mòbil de Miguel Carcaño. Què busca el jutge Álvaro Martín en aquest telèfon? La reconstrucció dels moviments que els investigats van realitzar la nit del 24 de gener de 2009 i les hores posteriors. El jutge va acordar també requerir a les companyies telefòniques perquè informin sobre si conserven dades telefòniques «crues» dels telèfons de Miguel Carcaño, de Marta, de Javier Delgado, de la xicota d'aquest, de Francisco Javier García, àlies el Cuco, i del seu amic Samuel Benítez, absolt també en el judici.

L'última carta de Carcaño

Aquesta línia d'investigació ha estat encoratjada fins i tot pel mateix Carcaño en l'enèsima carta enviada, en aquesta ocasió, a l'advocada de la família, Inmaculada Torres, on torna a incriminar al seu germà Javier Delgado, una acusació que manté des de 2013 després de nombrosos canvis en la seva versió dels fets. Vuit anys mantenint la versió que el seu germà va matar a la jove de diversos cops amb la culata d'una pistola i que tot es va desencadenar per l'impagament de la hipoteca del pis on es va produir l'assassinat, i per encobrir un delicte de falsedat documental i estafa, una cosa a la qual la família es va agafar per a presentar una nova denúncia en el jutjat que investiga el cas. El jutge va reobrir la recerca contra Delgado el febrer de 2020, però una mica més d'un any després finalment va resoldre l'arxiu, que la família ha recorregut en apel·lació davant l'Audiència Provincial de Sevilla. La desesperació dels pares de Marta, Antonio del Castillo i Eva Casanueva, els ha portat fins i tot a comprar aquest pis amb la intenció de regalar-lo a Miguel Carcaño en el cas que els ajudés a trobar el cos.

Nou judici

Mentrestant, el cas acollirà enguany un nou judici. El del Cuco, i la seva mare, Rosalía García Marín, acusats d'un delicte de fals testimoni per haver mentit suposadament en el judici celebrat l'any 2011 i en el qual el llavors menor va ser condemnat a tres anys d'internament per encobriment en l'assassinat de Marta. Des de la seva condemna, Miguel Carcaño ja ha complert més d'una quarta part d'aquesta, i després de la petició de permisos que li van ser denegats, no ha tornat a sol·licitar-los, probablement perquè no se'ls concedirà, ja que no ha demostrat penediment per l'assassinat ni ha col·laborat per a trobar el cadàver. Enrere queden les investigacions infructuoses del cos de la jove a conseqüència de les nombroses versions donades per l'assassí confés, des del riu Guadalquivir a diverses finques situades a La Algaba, Brenes, Utrera i altres localitats. En total, segons la Policia fins a 70 llocs inspeccionats sense èxit. L'última esperança està en un mòbil i en les noves tecnologies.