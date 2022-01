L'Audiència de Cantàbria ha condemnat a vuit anys de presó a l'home acusat d'abusar sexualment d'un menor, de 17 anys, amb discapacitat intel·lectual en els banys de l'estació de Feve de Santander. La sala el considera autor d'un delicte continuat d'abús sexual amb accés carnal per via bucal, i li imposa a més llibertat vigilada de cinc anys a la sortida de la presó i el pagament d'una indemnització de 10.000 euros al noi, que presenta pors pròpies de l'estrès posttraumàtic, segons la sentència que ha donat a conèixer aquest dilluns el Tribunal Superior de Justícia de Cantàbria. L'acusat va negar els fets en el judici, on va declarar que va entrar al bany per netejar-se el nas perquè li estava sagnant. L'Audiència de Cantàbria dona credibilitat a la versió del menor, recolzada pels enregistraments de les càmeres de seguretat de l'estació, que, segons afirma, contradiuen «palmàriament» el relat de l'acusat.

Segons relata la sentència, que no és ferma, el febrer de 2020 l'acusat va entrar als banys de l'estació de Feve a Santander, on va estar tretze minuts. En aquest temps va entrar el menor i va esperar que sortís un altre usuari per apropar-se a ell. Explica que «observant que el noi presentava indicis de discapacitat (estrabisme, poca traça motora i oral, caminar bambolejant)», el va fer passar a un dels banys i va tancar la porta «convidant-lo al fet que li fes una fel·lació», aprofitant que «es trobava terroritzat i sense capacitat de reacció». Després l'acusat li va baixar la roba al noi i, al seu torn, li va fer una fel·lació, el va abraçar i li va fer un petó. L'acusat va sortir a continuació dels excusats i va quedar-se a l'estació vigilant fins que el menor va abandonar els serveis. Aquest va tornar en repetides ocasions a esbandir-se la boca i l'acusat també, i en una ocasió en la qual van coincidir dins, el processat li va dir que «quan volgués podien anar a un hotel o a una platja nudista». El menor va explicar els fets a la seva mare només arribar a casa, i aquell mateix dia ella va denunciar els fets, pels quals l'acusat va estar a la presó preventiva tres setmanes. Segons la sala, les manifestacions del menor durant la instrucció i en el judici han estat sempre coherents i a més no tenia motius per perjudicar l'acusat, al qual «no coneixia de res». En canvi, considera que no és versemblant ni creïble la versió de l'acusat, que «es veu contradita palmàriament pels enregistraments de les càmeres de seguretat». Així, assenyala que en els enregistraments no s'aprecia que li sagnés el nas o que s'emportés al nas una mà o un mocador.