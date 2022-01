Cocaïna en preservatius en el fals sostre del bany. És el que trobaven els investigadors en l'habitatge de Santomera (Múrcia) que van procedir a registrar, ordre judicial en mà, perquè aquí residia un individu sospitós d'haver atracat un establiment. La troballa portava a aquest home, que ja tenia antecedents per delictes contra la salut pública, a presó provisional, i d'aquí a asseure's en el banc dels acusats de l'Audiència Provincial de Múrcia el setembre de 2021. Aquest tribunal va condemnar al subjecte, d'origen colombià i en situació irregular a Espanya, a una pena de quatre anys i un dia de presó i a abonar una multa de 53.348,06 euros, que és el valor que tindria en el mercat tota la droga que hi havia a casa seva.

En el registre en qüestió, tal com es detalla en la resolució judicial, els agents van trobar un paquet precintat amb cinta aïllant de color groc que estava amagat en el fals sostre del bany. Dins d'aquest paquet hi havia, al seu torn, indica el relat de fets provats de la sentència, cinc paquets amb forma de disc precintats amb cinta aïllant; quinze paquets de forma triangular a manera de 'formatgets' embolicats en paper transparent; tres paquets embolicats en paper transparent en el seu interior i es van trobar més paquets triangulars en preservatius que s'individualitzen de la següent forma: en el primer, 15 paquets; en el segon, 15 paquets i, en el tercer, 15 paquets. «En total es van descobrir 45 paquets triangulars a l'interior dels preservatius, 15 solts i cinc discos», subratlla.

A més, en la cuina i en el moble situat damunt de la placa de cocció hi havia una balança de precisió i una bossa d'escombraries que porta dins «una substància pulverulenta de color blanc, més tres fragments sòlids». «En total es van confiscar multitud de paquets, la majoria amb forma triangular, una balança i una bossa negra amb sis blocs i restes de pols», concreta el document judicial. Després de ser analitzada, la substància va resultar ser cocaïna, «substància que l'acusat posseïa en el seu domicili amb finalitats de tràfic il·lícit», té clar el tribunal. Després de ser condemnat per l'Audiència, el subjecte va recórrer davant el Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de Múrcia. Va al·legar que no s'havia respectat la cadena de custòdia envers els estupefaents i també va manifestar no haver tingut «un procés amb totes les garanties». A més, apel·la a la «inviolabilitat del domicili».

El TSJ, en rebutjar el seu recurs, li recorda que l'entrada i registre es produeix en el marc d'una recerca policial per l'atracament i apunta que, una vegada que la Policia estava a l'habitatge, «casualment» es va trobar la cocaïna. També postil·la que el registre en qüestió va ser autoritzat per ell mateix, que va ser present. El tribunal també subratlla que sí que es va respectar la cadena de custòdia de la droga des que és trobada a la casa i fins que es lliura als responsables de l'Àrea de Sanitat de la Delegació del Govern.