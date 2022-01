Un agent de la Policia Nacional es va infiltrar en canals de Telegram freqüentats per extremistes islàmics i aspirants a terroristes. Es va fer passar per un d'ells, va mostrar la seva disposició a cometre atemptats i ells li van oferir un certificat fals de vacunació contra el coronavirus amb el qual poder moure's lliurement per França i també per Espanya. Així va arrencar l'operació Jenner, batejada en honor d'Edward Jenner, el científic que va descobrir la vacuna contra la verola, i que ha destapat una trama en la qual 1.600 persones figuren com a vacunades sense haver-ho estat en realitat, segons ha pogut saber CASO ABIERTO.

L'agent encobert, integrant de la Brigada d'Informació de la Policia a Madrid, va advertir als seus superiors i aquests al jutge, que va autoritzar seguir amb les indagacions. Els gihadistes seguidors de Bin Laden i l'ISIS, de nacionalitat francesa i orígens africans, li van oferir cobrar-li 250 euros per cada passaport covid o certificat de vacunació que li aconseguissin. Fins i tot li van enviar un de prova, com una garantia. Els investigadors van comprovar que era autèntic i que aquest agent infiltrat, amb nom operatiu, havia estat donat d'alta en el registre nacional de salut, on figuren totes les persones vacunades.

ANTIVACUNES A BARCELONA

Els policies van identificar llavors a una de les participants en aquest canal de Telegram. Es tracta d'una dona llatinoamericana establerta a Sitges (Barcelona) i activa militant antivacunes. La dona, segons va descobrir la policia, es va fer amb dos passaports covid, un per a ella i un altre per a un familiar. Va ser detinguda i se li va prendre declaració com investigada. En la seva declaració, va apuntar a un home, de Madrid, també negacionista de la covid, com qui li havia donat el contacte. L'home va ser també detingut i va confessar part de la trama, va facilitar fins i tot els comptes de Bizum o de bitcoins on es podia fer el pagament.

Els certificats i passaports no eren falsos, eren reals, iguals als que rep qualsevol persona que s'ha vacunat. Algú amb accés al registre nacional de vacunació havia d'estar col·laborant en la trama per a incloure com a vacunats als clients de la xarxa. Els agents calculen que unes 1.600 persones podrien haver pagat per aconseguir aquest certificat. Totes elles van ser incloses com a persones vacunades utilitzant la contrasenya personal d'una infermera que treballa a l'Hospital de La Paz, a Madrid.

A l'HOSPITAL ZENDAL

La policia va comptar amb la col·laboració de la Direcció General de Salut de la Comunitat de Madrid. Les dades informàtiques i els codis van revelar que la majoria dels implicats figuren com a vacunats a l'hospital Zendal, però aquesta infermera només havia acudit allà una jornada, per això ella no podia haver vacunat a totes aquestes persones. La sanitària ja ha prestat declaració davant la policia. Assegura que ella no va realitzar aquestes inscripcions falses i que algú va haver de fer servir les seves claus d'ordinador per accedir al registre de vacunació i incloure a aquests 1.600 ciutadans. Els investigadors intenten ara comprovar la seva història i esbrinar qui va poder fer servir les seves claus d'ordinador. Cadascuna d'aquestes 1.600 persones va rebre el seu codi com si hagués estat vacunat, segons els investigadors. En els arxius del registre sanitari consten aquests codis amb la data i l'hora on suposadament van rebre les dosis de la vacuna. La majoria, dues vegades; alguns també la tercera dosi de reforç. El problema és que la infermera que els hauria vacunat no era allà.

CLIENTS VIPS

La trama descoberta en l'operació Jenner tenia dues tarifes diferents, segons les indagacions. D'un costat, els clients «vips» o fatxendes, com un empresari, un pilot d'avió i diversos personatges del món de l'espectacle, pagaven mil euros per aconseguir el certificat de vacunació i el passaport covid. En la llista apareixen homes i dones «transversals, d'esquerres i dretes», però no hi ha polítics ni futbolistes, segons ha sabut aquest canal.

D'altra banda, un altre grup de clients, alguns vinculats amb el món de la delinqüència, pagaven una tarifa molt més assequible, uns 250 euros, per ser inclosos en el registre de vacunats. Entre aquest grup estaria un conegut atracador madrileny de joieries i botigues encastant cotxes contra els aparadors, un altre home amb antecedents per un homicidi i la batejada com a reina de la coca, una dona coneguda com «La Tetas», vinculada al grup dels Miami i en llibertat provisional a l'espera de judici per tràfic de drogues i blanqueig de diners. Aquesta tarifa més barata seria, segons fonts de la investigació, la que també hauria pagat el cantant Omar Montes.

Montes va negar des dels Estats Units formar part d'aquesta trama i va insistir que està vacunat. La policia, segons ha pogut saber CASO ABIERTO, prendrà declaració a l'artista en qualitat d'investigat quan torni a Espanya.