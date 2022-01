La policia espanyola el buscava pel crim de Yana Rose, la seva dona, a Sotogrande (Cadis) i enterrar-la després a Alzira (València). Un jutjat d'Algesires havia ordenat la seva cerca i captura. Ell, Michael Hoseyni, havia tornat al seu taller de cotxes a Denver, els Estats Units. Aquest matí ha arribat a Espanya i segons ha sabut CASO ABIERTO, el canal d'investigació i successos de Prensa Ibérica, va ser detingut per la Policia Nacional acusat d'un presumpte delicte d'homicidi. Les imatges de la càmera de seguretat situada a la porta de l'apartament de luxe a Sotogrande on es va allotjar el matrimoni mostren a Hoseyni arrossegant pels peus el cadàver de la seva dona i posant-lo al maleter del cotxe cap a les deu de la nit del 26 de desembre. Poc després, l'home se'n va anar de Cadis i ja no va utilitzar l'apartament, que tenia reservat també per l'endemà.

UNA NIT A ALZIRA

Segons les investigacions de la policia, Hoseyni va viatjar amb el cadàver de la seva dona al maleter més de vuit-cents quilòmetres fins a Alzira (València), on es va allotjar en un altre hotel en el qual va passar la nit del 26 al 27 de desembre. El rastreig del recorregut del cotxe de lloguer, que portava un geolocalitzador, indica que l'home va acudir aquell dia fins a quatre vegades a una zona de muntanya darrere de l'hospital de la Ribera. La policia va localitzar i va recuperar el cadàver de Yana Rose enterrat molt prop d'allà, a la porta d'un palauet abandonat en el camí de Torretxó, el passat 21 de gener. L'home va comprar pics i pales per enterrar el cos de la seva dona.

AJUDA DE L'FBI

Després de deixar el cadàver enterrat, l'home va seguir ruta i va sortir d'Espanya cap a Itàlia. Allà va deixar el cotxe de lloguer, un BMW, i va agafar un avió al seu país, on es va assabentar del descobriment del cadàver de la seva dona i que estava sent buscat per agents del grup de Fugitius de la policia espanyola, que ha comptat amb la col·laboració de l'FBI i US Marshals en les investigacions.

El cas contra Hoseyni, d'origen rus i 55 anys, continuarà a Espanya després de la seva detenció. La policia no ha trobat restes de sang a l'apartament de Sotogrande (Cadis) on suposadament va matar a la seva parella. El primer informe forense indica que Yana Rose va morir d'un fort cop al cap. Queda per conèixer-se el resultat definitiu de l'autòpsia. Tots dos havien arribat a Espanya com a part d'un viatge de plaer per Europa, després de passar per Itàlia. El 25 de desembre, la mare de la víctima ja no va poder parlar amb ella per telèfon. L'home li va explicar que havien discutit i que Yana se n'havia anat.