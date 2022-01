Insòlita situació la que es va viure aquest divendres a la comissaria d'expedició de DNI i passaports del passeig Teruel de la capital aragonesa. Un jove que va entrar aquest divendres amb un altre en aquesta oficina del DNI de Saragossa va denunciar que feia dos dies que estava segrestat, sofrint extorsions i amenaces, tant per la persona que l'acompanyava, d'estètica llatina, com per altres dues que esperaven fora. Els segrestadors eren dos homes i una dona, i un d'ells menor d'edat. Pel que sembla, la víctima va fer creure als seus captors que tenia retingut el seu document d'identitat i que l'havia de recuperar. Hi ha de moment tres detinguts.

El presumpte segrestador va ser detingut a l'acte, mentre que moments després ho van ser els altres dos sospitosos només d'entrar a l'oficina dels carnets d'identitat, que està situada en una de les comissaries de la capital aragonesa. Els supòsits segrestadors no van oferir resistència quan van ser detinguts, una intervenció que es va realitzar amb les portes tancades per evitar que entressin al recinte persones que van diàriament a realitzar tràmits relacionats amb la renovació dels documents d'identitat. Els detinguts pel segrest podrien estar relacionats amb la banda llatina Black Panthers, rival dels Dominicans Don’t Play, que han protagonitzat en els últims temps baralles a cops de ganivet a la capital aragonesa i que solen estar embolicades en assumptes de tràfic de drogues que deriven en l'ús de la violència. Els fets es van produir al voltant de les 11 del matí de divendres. La víctima va aconseguir separar-se del jove que el retenia i es va dirigir a un dels policies que atenen el públic, segons va poder saber El Periódico de Aragón, del mateix grup editorial que aquest diari. En to suplicant, li va demanar ajuda immediata i urgent dient-li que l'havien segrestat dimecres passat i que l'estaven amenaçant i extorquint. Tot seguit, l'agent que va intervenir va avisar als seus companys i immediatament van ser detinguts els altres sospitosos només entrar al local. Es tracta de dos adults espanyols i d'un menor d'edat de nacionalitat romanesa. Els tres van ser traslladats tot seguit a dependències policials a prestar declaració. I, ja a la tarda, la Policia va practicar una entrada i registre en el domicili d'un dels detinguts, al carrer José Zamoray del Centre històric, una de les més degradades de la capital aragonesa, com han denunciat les associacions de veïns. Deute per tràfic de drogues El Grup d'Homicidis s'ha fet càrrec de la recerca, així com la Brigada d'Informació de la Prefectura Superior de Policia d'Aragó. En principi, els indicis apunten al fet que es tracta d'un assumpte entre bandes llatines relacionades amb un deute per tràfic de drogues en el qual pot estar implicat el grup Black Panther, una banda llatina, en la mateixa línia de delinqüència violenta dels Dominicans Don’t Play (DDP) . Però els DDP han estat objecte d'una intensa persecució per part de la Policia a Aragó, que ha desarticulat la banda en gran manera, si bé sembla haver-se recuperat i l'enfrontament entre tots dos grups rivals persisteix pel control de la compravenda de substàncies estupefaents, la qual cosa dona lloc a baralles de gran violència ocasionalment.