«Una plantofada s'aguanta, però les paraules constants destrossant-me com a persona i com a dona fan molt de mal», confessava una víctima de maltractament habitual a València i a la qual el seu marit presumptament violava perquè li deia que era la seva obligació com a esposa, volgués o no. L'acusat, de 49 anys i nacionalitat equatoriana, va ser jutjat aquesta setmana a la Secció Primera de l'Audiència Provincial de València. La Fiscalia sol·licita per a ell penes que ascendeixen als catorze anys de presó pels delictes d'agressió sexual, maltractament psicològic habitual, amenaces en l'àmbit de la violència sobre la dona i un delicte continuat de vexacions injustes.

«Em deia grassa inservible i m'obligava a tenir sexe sempre que li venia de gust», assegura l'agredida, que finalment a principis de desembre del 2019 va denunciar els fets, comesos al domicili familiar a l'Alcúdia. Entre les vexacions que havia de suportar la víctima hi ha expressions com: «Puta, malalta que no vals per a res, grassa inservible, no em satisfàs perquè ets una grassa i no et saps moure, et pago 1.000 euros i no em donés cap servei sexual». Tot, en presència dels fills menors d'edat de la parella. L'acusat va reconèixer haver dit alguna vegada a la seva parella que s'estava engreixant –de pesar 50 quilos a més de cent–, però va mirar de justificar-se dient que l'hi deia per qüestions de salut, perquè és diabètica i quan s'asseia a menjar llaminadures l'advertia que això la mataria. Respecte a si l'obligava a tenir sexe, el processat va al·legar que és impotent. «Només teníem sexe una vegada al mes perquè se m'adormia», va explicar, com si això l'eximís del delicte de què se l'acusa.