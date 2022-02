La Guàrdia Civil ha detingut un jove per un delicte de coaccions cap a una menor, per la publicació d'anuncis oferint favors sexuals sense el seu consentiment. Les actuacions es van iniciar a finals de l'any passat, quan es va rebre una denúncia d'una menor en la qual informava que estava sent víctima d'un cas de coaccions. La víctima va denunciar que estava rebent un considerable nombre de trucades i missatges per aplicacions de xarxes socials, sobretot a hores intempestives, en les quals li sol·licitaven serveis sexuals a canvi de diners.

La investigació de la Guàrdia Civil va constatar que hi havia anuncis de la víctima oferint favors sexuals a canvi de diners en, almenys, sis pàgines web de contactes, per la qual cosa els agents van sol·licitar totes les dades possibles sobre el veritable anunciant i, paral·lelament, l'eliminació de tots els anuncis perquè la menor deixés de rebre trucades i missatges. El detingut hauria obtingut informació personal de la víctima, menor d'edat. Dades que va incloure en els citats anuncis i que va ocasionar que, a partir del passat mes d'octubre, la menor comencés a rebre nombroses trucades de persones desconegudes sol·licitant-li serveis d'explícita naturalesa sexual. En tenir coneixement dels fets, els investigadors van sol·licitar a la pàgina de contactes que eliminés immediatament l'anunci de la seva pàgina web. Iniciant, paral·lelament, les oportunes actuacions per a identificar plenament a l'autor de les publicacions. Aquestes actuacions, supervisades per l'autoritat judicial, van conduir a l'obtenció de nombroses evidències que permetrien la plena identificació de l'autor de les citades publicacions. Les perquisicions practicades van portar als investigadors fins a un jove, veí de Mula (Múrcia), que presumptament es trobava darrera de l'autoria dels fets investigats, el qual tenia accés a tota la informació personal de la víctima, unes dades que hauria obtingut d'una coneguda xarxa social i a través d'amics comuns. Després d'obtenir tots els indicis necessaris, la Guàrdia Civil ha localitzat i detingut al sospitós, com a presumpte autor d'un delicte de coaccions, per assetjament i fustigació. De la recerca es desprèn que el detingut va publicar aquest tipus d'anuncis en represàlia per unes suposades desavinences prèvies amb la víctima.