Els Mossos d'Esquadra han detingut un menor que tirava pedres als cotxes des d'un pont de l'AP-7 a Sant Celoni (Vallès Oriental). Segons explica el cos policial, diversos cotxes i camions han patit danys per l'acció del detingut, i un dels conductors ha resultat ferit amb lesions de caràcter lleu. La detenció ha tingut lloc aquest dilluns i s'acusa el jove d'un delicte contra la seguretat del trànsit. Els fets van tenir lloc cap a les cinc de la tarda quan es va rebre l'avís que hi havia uns nois tirant pedres als cotxes a la Batllòria, a Sant Celoni. Dies abans hi havia hagut incidents similars al mateix lloc.

Un testimoni va explicar que havia sentit el soroll de pedres que picaven a terra i tres joves que fugien corrent. Els Mossos els van trobar poc després i van declarar que les havia llançat un d'ells. En aquell moment els agents van saber que hi havia diversos camions i turismes aparcats a l'àrea de servei amb danys per l'impacte de pedres i que un dels conductors havia resultat ferit lleu en un braç. Per tot plegat el menor va quedar detingut. El jove va ser lliurat als seus pares després d'informar la Fiscalia de Menors.