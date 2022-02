El CD Móstoles URJC ha lamentat aquest diumenge, a través de les seves xarxes socials, la mort del jove de 15 anys que van assassinar aquest cap de setmana al carrer Atocha de Madrid, que jugava al seu equip Cadet A. «Molta força per a la seva família, amics, companys... Avui la família blava està de dol, el nostre més sentit condol. Descansa en pau», ha escrit en el seu compte oficial de Twitter el club.

🔵 Desde el club, lamentamos comunicar el fallecimiento de Jaime Guerrero Messousi, jugador del Cadete A, en la noche ayer.



Mucha fuerza para su familia, amigos, compañeros… Hoy la familia azulona está de luto, nuestro más sentido pésame.



Descansa en paz Pepe. pic.twitter.com/w5a1msjgla — CD Móstoles URJC (@CDMostoles) 6 de febrero de 2022

El jove ha mort aquest dissabte, poc abans de les 22 hores, després de ser atacat amb un matxet als voltants d'una discoteca al carrer d'Atocha per un grup de vuit joves que li van clavar un matxet al pit. L'adolescent presentava una ferida per arma blanca a l'hemitòrax esquerre i es trobava en parada cardiorespiratòria quan va ser atès al carrer, a l'altura del número 127, en un primer moment per tres vianants, que van iniciar les maniobres de reanimació i que van arribar a utilitzar un desfibril·lador semiautomàtic que van aconseguir d'un local pròxim. Les assistències de Samur-Protecció Civil van continuar amb maniobres avançades de reanimació durant 30 minuts, però, malgrat els esforços, van haver de confirmar la mort, mentre que un psicòleg de Samur-Protecció Civil va assistir un amic de la víctima i va traslladar la notícia a la seva família.