L'autòpsia hauria confirmat la mort violenta d'Esther López de la Rosa. La dona de 35 anys el cadàver de la qual va ser trobat a primera hora del matí del dissabte a Traspinedo, localitat val·lisoletana de la qual era veïna i on va desaparèixer el 12 de gener.

Encara que no s'han facilitat més dades respecte de les causes concretes de la mort, les primeres anàlisis practicades al cos de la víctima, que es van iniciar ja aquest diumenge i s'han prolongat aquest dilluns a l'Institut Anatòmic Forense de Valladolid, apuntarien a una mort violenta.

Ja el mateix dia de la troballa la delegada del Govern contra la Violència de Gènere, Victoria Rosell, confirmava, en el seu compte personal de Twitter, la mort violenta de la veïna de Traspinedo.

No es descarta que el cos, localitzat per un home que passejava pels voltants del poble, hagués estat abandonat allí aquella mateixa nit, en el punt de partida de les diferents batudes multitudinàries desenvolupades en les últimes setmanes a la localitat.

Mentrestant, la Guàrdia Civil continua amb les perquisicions amb la finalitat d'identificar i detenir a l'autor o autors de la mort d'Esther López.

La veïna de Traspinedo, desapareguda el 12 de gener, era buscada des que els seus pares presentessin denúncia el passat dia 17, després que no donés senyals de vida i posteriorment d'haver estat la nit de la seva desaparició veient en un bar del poble el partit de la Supercopa entre el Barcelona i el Reial Madrid i després continués la festa amb uns amics a casa d'un d'ells i més tard en uns cellers.

Tres investigats

Aquesta era la versió que havien facilitat les dues persones amb les quals va estar aquella nit abans que se li perdés el rastre, dos veïns de Traspinedo, Óscar i Carlos.

Les investigacions des de llavors es van centrar en tots dos veïns i també en un tercer investigat, Ramón G. (el Manitas. La Guàrdia Civil havia pres mostres de l'habitatge de Ramon i dels vehicles d'aquest i d'Óscar, sense resultat positiu. Més tard, la recerca es va centrar en els telèfons de tots ells i de la víctima.

La localitat viu ja aquest dilluns el segon dels tres dies de dol oficial decretats el diumenge per l'Ajuntament en sessió de ple.

En la jornada d'aquest dilluns, un dels investigats, Ramón, s'ha personat en la Comandància de la Guàrdia Civil, en l'Avinguda de Sòria de Valladolid, acompanyat de la seva advocada per a recollir el seu vehicle, un BMW fosc, després que la recollida de mostres i la seva anàlisi en el Laboratori de *Criminalística de l'Institut Armat no donessin resultat positiu quant a la incriminació del 'Manetes' en la desaparició d'Esther, segons van informar a Europa Press fonts jurídiques.

D'altra banda, dissabte passat la Guàrdia Civil va tornar a inspeccionar durant unes hores el turisme d'un altre dels investigats, Carlos, després que sol·licitessin les claus del mateix i el propietari les hi cedís sense si més no consultar a la seva advocada, tal com ha pogut saber també Europa Press.