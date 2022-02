La jutgessa d'Instrucció número 1 d'Elx investiga, juntament amb la Policia Nacional, l'assassinat d'una parella els cossos de la qual sense vida van ser trobats enterrats diumenge passat en una zona deshabitada dels afores d'Elx, en el Barranc de l'Aixeta. Es tracta d'un home i d'una dona les identitats de la qual encara no han pogut ser esbrinades i que tenen senyals clares d'haver estat assassinats. En el cas de l'home, hi ha a més evidència de tortures. En principi, la hipòtesi principal és que es tractaria d'un doble assassinat per una revenja relacionada amb ambients delinqüencials.

Va ser un veí qui, durant un passeig pel camp, es va topar amb el que semblava un crani humà i a prop va veure algunes restes òssies més, per la qual cosa va avisar a la Policia Local d'Elx. La primera patrulla que va arribar va confirmar que aparentaven ser ossos humans, la qual cosa va posar en marxa el protocol de possibles morts violentes, amb l'avís a la Policia Nacional i a la jutgessa de guàrdia, així com al forense.

Segons el primer examen dels cossos realitzats pel forense en el lloc del desenterrament, es tracta d'una dona d'una altura aproximada d'1,60 metres i d'un home d'altura al voltant d'1,80, possiblement de menys de 40 anys. Els dos estaven enterrats un damunt de l'altre, amb la dona en la part més profunda.

Tots dos estaven emmanillats, ell a l'esquena

Tots dos tenien les mans immobilitzades amb sengles jocs de grillons, si bé la dona estava emmanillada per davant, mentre que a l'home li havien col·locat les argolles per l'esquena, que restringeix molt més la mobilitat, la qual cosa suposa que els qui van cometre el doble crim es van assegurar més en el cas de l'home perquè tindria més opcions físiques de resistir-se.

Als dos els havien cobert els ulls i la boca amb cinta americana i, a més, l'home té senyals de fractures tant a la mandíbula com en altres ossos facials, per la qual cosa és obvi que va ser torturat, o bé per a obtenir d'ell algun tipus d'informació o bé com a sistema de 'venjança'.

Un equip especial de Policia Científica s'ha desplaçat des de Madrid per exhumar els cossos

Atès que la troballa es va produir prop de les tres de la tarda del diumenge, els responsables de la Comissaria Provincial d'Alacant van decidir posposar per dilluns l'extracció completa dels cadàvers i comptar, per aquesta labor, amb l'equip d'inspeccions oculars de la Comissaria General de Policia Científica, desplaçats el dimarts des de Madrid a Elx per a realitzar les exhumacions amb totes les garanties per a localitzar possibles vestigis dels autors que permetin arribar fins als criminals i identificar a les víctimes.

Els forenses hauran ara de realitzar un estudi complet de tots dos cadàvers per a detectar tots els possibles senyals de tortura i les causes de totes dues morts. Una de les tesis, que haurà de confirmar l'estudi necrològic, és que la dona morís asfixiada, ja que la cinta americana li tapava per complet el nas i la boca.

Identificació a través d'ADN

A més, se'ls extrauran mostres d'ADN a tots dos cossos per a tractar d'identificar-los per aquesta via, per a això els seus perfils genètics haurien d'estar prèviament introduïts en la base policial de dades biològiques, alguna cosa que només succeiria si haguessin estat detinguts amb anterioritat o el seu marcador genètic hagués estat obtingut a partir d'alguna mostra aïllada en un escenari criminal. Així mateix, s'introduirà en la base de persones desaparegudes i restes humanes (PDyRH), per a veure si existeix alguna coincidència amb l'ADN d'alguna persona l'absència de la qual hagi estat denunciada.

A més, la policia compta amb alguns objectes personals d'almenys una de les dues víctimes que ajudaran en la seva identificació. El primer pas, ja iniciat pels agents del grup de delinqüència violenta (UDEV) de la comissaria d'Elx, és òbviament garbellar denúncies per desaparició no sols en l'àrea més pròxima a Elx i en la resta de la província alacantina, sinó també a València, Múrcia i Albacete, des d'on s'aniria ampliant a la resta del territori nacional si no s'obtenen dades compatibles amb la recerca.

La Policia ja ha començat a cribrar, sense resultat, denúncies per desaparició de 2019 i 2020

Una de les sospites, basada en una troballa en la fossa, és que podria tractar-se de persones estrangeres, la qual cosa podria dificultar les labors d'identificació, tret que es tractés de residents a Espanya o de persones en trànsit turístic les famílies del qual sí els haguessin trobat a faltar i denunciat la seva desaparició.

Fonts policials adverteixen que, si les víctimes procedeixen d'ambients delinqüencials, la dificultat per a identificar-los i esclarir el doble crim es multiplica de manera notòria, per l'opacitat que existeix en aquest àmbit que es tradueix en el fet que a penes es denuncien els fets, ni tan sols les desaparicions.

Un doble crim de 2019

En concret, i a l'espera que els forenses puguin completar l'estudi químic, antropològic i toxicològic de les restes cadavèriques trobades, l'estimació inicial és que el doble crim va poder produir-se en un període de temps de fa entre dos anys i mig i tres, és a dir, entre l'estiu de 2019 i el principi de 2020, just abans del confinament general de la població decretat al març d'aquest any per la crisi sanitària provocada per la covid.