La Policia Nacional ha desarticulat a Catalunya una organització criminal dedicada, suposadament, al frau bancari mitjançant el duplicat de targetes SIM. Hi ha 8 detinguts que actuaven a tot Espanya mitjançant missatges maliciosos i fent-se passar per un banc. Obtenien informació personal i dades bancàries d'accés als comptes de les víctimes a les quals usurpaven la seva identitat amb la falsificació de documents oficials. Amb això enganyaven les botigues de telefonia per aconseguir el duplicat de les SIM i, així, tenir accés als missatges de confirmació de seguretat del banc. D'aquesta manera podien operar a la banca en línia i accedir als comptes bancaris per buidar-los després de rebre els missatges de confirmació de seguretat dels bancs.

Les primeres indagacions van tenir lloc el març de l'any passat quan els agents van rebre dues denúncies per transferències bancàries fraudulentes a diferents punts geogràfics d'Espanya. Tots dos perjudicats van denunciar que havien accedit sense el seu consentiment a la banca en línia per fer moviments bancaris. Encara que els passos inicials es van produir en llocs remots, les indagacions van conduir els investigadors a la demarcació de Barcelona, ​​on els ara detinguts blanquejaven els diners defraudats operant a través de transferències bancàries i plataformes digitals de pagament instantani.

El modus operandi utilitzat per l'organització passava primer per la variant més tradicional del mètode 'phishing', és a dir a través de SMS, correu electrònic o missatgeria instantània en què es feien passar per una persona o empresa de confiança per aconseguir informació confidencial com contrasenyes bancàries, números de targetes de crèdit o fins i tot còpies del DNI. Com que no disposaven del document físic, però sí d'una fotocòpia, intentaven simular una aparença física similar al legítim propietari del DNI que apareixia a la fotografia i així convèncer els empleats. Mitjançant aquest mètode aconseguien usurpar la identitat de les víctimes per sol·licitar un duplicat de la targeta SIM.

Després de l'obtenció de la targeta SIM, les víctimes perdien el senyal de cobertura als seus telèfons, ja que en activar el duplicat quedava immediatament desactivada, i la línia quedava en poder dels arrestats, moment en què els estafadors rebien els missatges del banc amb les claus necessàries per autoritzar transaccions. Utilitzaven per això bancs en línia de diversos països d'Europa, i fins i tot a nom de víctimes per dificultar la traçabilitat i localització dels diners. Finalment, vuit persones van ser arrestades, set a Barcelona i una a Sevilla, i dotze comptes bancaris van ser bloquejats.