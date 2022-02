Els Mossos han detingut a Terrassa (Vallès Occidental) un home de 27 anys per robar joies i diners a dones d'edat avançada i dependents, a les que atenia com a treballador d'un servei d'ajuda a gent gran. La detenció es va produir dilluns passat i l'arrestat està acusat de dos delictes menys greus de furt i un delicte de furt lleu a persones vulnerables. Els fets es remunten al 9 de gener, quan una dona d'edat avançada que vivia sola va patir la sostracció de diverses joies a l'interior del seu domicili a l'Eixample de Barcelona després de ser assistida en una caiguda soferta a casa. La dona va posar una denúncia dies després i va apuntar que l'autor podia ser la persona que la va atendre perquè s'havia quedat sol a l'immoble per tancar-lo.

Els Mossos van iniciar gestions d'investigació amb l'empresa on treballava l'home per tal d'identificar-lo. Tant els agents com la companyia el van relacionar amb dos fets similars més amb dues víctimes d'edat avançada durant el desembre del 2021. En aquests casos havia sostret 1.100 euros en efectiu. L'empresa el va acomiadar a mitjans del mes passat. Els investigadors van contactar amb les dues dones víctimes dels furts de finals d'any i els seus familiars perquè poguessin denunciar-los. En els tres casos, les dones eren dependents i l'arrestat s'aprofitava d'aquesta condició per cometre els robatoris. Els investigadors també van iniciar gestions amb un establiment de compra i venda de joies de segona mà de Barcelona (on constaven polseres, anells i arracades) per valor de més de 1.600 euros, l'octubre i el novembre del 2021. Per això, els agents no descarten que estigui relacionat amb altres fets similars previs.

Els mossos han conclòs que l'home es feia valdre del seu treball per obtenir un plus de privilegi respecte a la suposada credibilitat i confiança que podien tenir les víctimes. A més, aprofitava que s'havia produït un accident o una situació de risc, ja que les víctimes requerien el servei a domicili en un moment d'especial vulnerabilitat per a aquestes. En el cas d'una víctima la seva pensió no arribava als 600 euros i els diners sostrets eren prop de 750 euros. El detingut va passar a disposició judicial el 9 de febrer i el jutge va decretar la seva posada en llibertat amb càrrecs.