La Guàrdia Civil ha detingut a Rojales (Alacant) a un home de 42 anys com a presumpte autor d'un delicte de lesions greus i un altre d'amenaces greus després de tallar mig nas a un jove de 20 anys amb una motoserra. La víctima ha patit una pèrdua de substància nasal i ha precisat 15 punts de sutura.

L'ara detingut també va amenaçar de mort a un altre home amb una arma simulada que es trobava al costat del ferit a l'interior d'un vehicle, segons ha informat l'institut armat en un comunicat. Pel que sembla, l'home havia estat víctima de robatoris al seu negoci en diverses ocasions, va sospitar del cotxe en el qual circulaven les víctimes i va decidir "actuar pel seu compte".

Els fets es van produir el passat 3 de febrer, quan dos homes es trobaven a l'interior del seu vehicle circulant per un polígon industrial del municipi de San Isidro i van veure com un altre cotxe els perseguia per, a continuació, creuar-se al mig de la carretera, per la qual cosa es van veure obligats a detenir la marxa.

El presumpte autor dels fets va abandonar el seu vehicle i va amenaçar de mort a tots dos amb una pistola, va treure del maleter una motoserra elèctrica que va introduir a l'interior per la finestra del copilot i va provocar amb l'eina diversos danys materials. En el forcejament amb els dos ocupants del vehicle, el detingut suposadament va tallar parcialment el nas a un d'ells.

Els agents de la Guàrdia Civil de Dolores van tenir coneixement de l'agressió, ja que mentre la patrulla de servei realitzava les seves funcions de vigilància, va observar com un grup de persones es trobava a la porta d'un negoci en la zona industrial de Sant Isidre.

La víctima, que es trobava present, va posar en coneixement als agents l'agressió, que van corroborar que havia rebut assistència mèdica i li van comunicar que podia interposar denúncia pel succeït.

Segons les recerques dels agents, el presumpte agressor, que havia estat víctima de robatoris en el seu negoci en diverses ocasions, en veure "rondar" per la zona del seu establiment el vehicle en el qual es trobaven les víctimes, va sospitar d'ells i "va actuar pel seu compte".

Després de realitzar gestions per a localitzar-lo, els agents van poder situar a l'acusat a l'habitatge d'un amic a Rojals. L'home va confessar els fets als agents i va col·laborar en tot moment per la localització de les armes emprades en l'atac, una arma simulada i una motoserra, que van ser intervingudes. L'arrestat ha estat posat a disposició judicial davant el Jutjat d'Instrucció 2 d'Oriola, que ha decretat la seva llibertat amb càrrecs.