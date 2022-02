La sala Rever va ser durant molts anys el temple de la música mákina a la comarca de Belchite, però va entrar en decadència fins que va abaixar la persiana fa més de deu anys. Tot aquest temps va estar abandonada fins que va ser convertida en un hivernacle de marihuana, que acaba de ser destapat, no per l'evident olor que emanava, sinó pel curiós robatori perpetrat.

La Guàrdia Civil està buscant a l'autor o autors de la sostracció de centenars de plantes de maria presents a l'interior de la nau a la qual van accedir gràcies al forat realitzat en una de les parets de la nau. Van emprar un dels últims models de tractor de la marca John Deere que portava al contrapès davanter una pesada caixa d'eines.

Els investigadors creuen que el forat el van poder realitzar a la nit i que els autors no esperaven que a l'interior hi hagués un vigilant contractat pels narcos, per la qual cosa van haver de sortir corrent deixant una reguera de plantes de cànnabis sàtiva pel camí. Va ser la pista que va alertar a una patrulla de l'Equip Roca de la Guàrdia Civil de Caspe que no va descobrir un robatori, sinó que l'objectiu era un cultiu indoor. Quan van accedir van trobar gairebé un miler d'espècies, així com un complex sistema de ventilació i il·luminació que és el propi d'aquesta mena d'hivernacles. La llum estava punxada a la línia elèctrica.

Però encara els esperava una altra sorpresa, dins hi havia un jove croat de 32 anys que vivia en una espècie de minipis, que al seu torn feia funcions de caseta de seguretat. Immediatament va ser detingut.

Ara l'institut armat tracta d'identificar als peculiars lladres i als veritables amos d'aquest cultiu ‘indoor’ de marihuana. En els últims mesos la Guàrdia Civil ha hagut d'intervenir en diversos actes. L'últim es va saldar amb l'arrest de set detinguts en una persecució per la A-23 després de robar cànem en una plantació de Calamocha.

El robatori en plantacions de cànem s'ha anat incrementant a mesura que ha anat apareixent aquest tipus d'indústria que planta cànnabis amb un THC que no supera el 0,2, és a dir, amb un baix índex cannabinoide que és el provoca l'efecte psicoactiu. Aparentment, la planta és igual i això ho saben els traficants de droga que han vist una oportunitat per rebaixar els costos. De fet, ho empren com a substància de tall com passa en la cocaïna amb algun medicament.

Crim del vigilant de Pleitas, sense detinguts

La Guàrdia Civil continua buscant als autors de l'assassinat del vigilant de la plantació de cànem de Pleitas. Abans del crim, la víctima va avisar al seu cap que estaven robant en l'explotació. Va ser abatut amb un únic tret i amb munició de caça.

El cadàver estava assegut al seient del conductor i portava el cinturó posat. Malgrat aquesta posició, el tret mortal li va entrar per l'esquena, prop de l'omòplat i la direcció del projectil va ser de dalt a baix, tal com va avançar El Periódico de Aragón. L'explicació que els investigadors de l'Equip de Policia Judicial de la Comandància de la Guàrdia Civil de Saragossa remenen és que la víctima podia estar girada lleugerament cap al lloc del copilot, on la finestreta estava baixada i que fa entreveure que estava parlant amb alguna persona.

Un atac que va ser per sorpresa perquè en aquest moment de distracció l'autor del tir no hauria dubtat a prémer el gallet, tenint la seva finestreta pujada. Mostra d'això és que els cristalls van aparèixer a l'interior del vehicle.