Un menor de 15 anys ha sigut detingut a Elx per la mort dels seus pares i el seu germà petit, de tan sols 10 anys. Els fets van passar al domicili familiar ubicat al Camp d'Elx, concretament a la partida Algoda. El detingut havia suspès cinc assignatures, la mare li havia tallat el wifi i el noi es negava a ajudar al camp. Pel que sembla, hauria matat la mare i el germà primer i quan el pare va arribar a casa, va ser quan li va disparar al pit. Fonts coneixedores de la investigació van apuntar que quan el pare, sagnant, va preguntar al menor que què feia, aquest li hauria tornat a disparar, «perquè no callava». Després dels tres assassinats, l'adolescent es va emportar els tres cadàvers fins al cobert per estar més tranquil, segons fonts del cas. Van ser uns familiars els que han descobert els cadàvers després d'acostar-se al domicili perquè feia dies que no tenien notícies de la família.