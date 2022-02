Esfereïdor relat de dues germanes que durant anys van ser víctimes de les agressions i abusos sexuals per part del seu padrastre, qui també hauria violat presumptament a la seva germana petita, filla biològica d'aquest. El fiscal sol·licita per al processat, jutjat ahir en l'Audiència Provincial de València, penes que ascendeixen als 42 anys de presó. De bona part d'aquests greus fets era coneixedora la mare de les menors, qui també està acusada per no fer res per impedir-ho i que s'enfronta a dos anys de presó.

La germana més gran, que ara té 20 anys, i els primers tocaments els va començar a patir quan a penes tenia set, va reconèixer davant el tribunal que la seva mare sabia molt bé què feia la seva parella amb ella primer, i posteriorment amb les seves germanes, però que sempre li perdonava. "Ja no ho tornarà a fer", li deia, sense arribar mai a denunciar-ho.

La defensa de la mare esgrimeix que mai va denunciar al seu company sentimental per por, perquè com va reconèixer una de les seves filles, ella també patia la violència d'aquest com a víctima de maltractaments —encara que no consta cap denúncia—.

Especialment dur va ser el testimoni de la filla de 16 anys, qui en principi no hauria d'haver estat sotmesa a aquesta doble victimització, perquè la seva declaració va ser obtinguda mitjançant una cambra de Gesell durant la fase d'instrucció. No obstant això, un error processal, en no ser present durant l'interrogatori el mateix acusat, va obligar la Sala a haver de prendre-li novament declaració, aquesta vegada en la vista oral darrere d'un simple biombo.

En el moment de narrar l'agressió sexual que va patir l'agost de 2018, la menor a penes podia articular paraula i el tribunal va optar per donar un recés. Després, amb tot el tacte possible del món, la fiscal va aconseguir que detallés la violació del seu padrastre.

Aquest fet concret es va produir en el xalet familiar, situat en una localitat del Camp de Túria. Després de banyar-se a la piscina al costat de les seves germanes, la nena, que llavors tenia tretze anys, va entrar a la casa. L'acusat la va agafar per darrere i se la va emportar a una de les habitacions, la va tirar al llit i la va violar, mentre la petita tractava de resistir-se donant puntades i plorant. "Ell mentre reia", recordava amb dolor.

"Li donava puntades i plorava perquè parés"

El seu agressor li va dir que no digués res, però quan la seva germana petita li va explicar que a ella també li havia realitzat actes sexuals un dia que es trobava sota els efectes de l'alcohol, la menor va explicar-li a una amiga i aquesta a la seva mare.

Va ser llavors quan la policia judicial de la Guàrdia Civil va començar a indagar sobre aquests greus fets i després d'entrevistar-se amb les menors van procedir a la detenció dels pares. A ell com a presumpte autor de delictes continuats d'agressió sexual a menor d'edat i a la mare per omissió d'impedir la comissió d'un delicte que afecti la vida, integritat o llibertat sexual —en aquest cas de les seves pròpies filles—.

El judici per aquests fets, comesos entre 2008 i 2018, va començar ahir en la Secció Tercera de l'Audiència Provincial de València. La defensa dels acusats va sol·licitar que aquests declaressin en finalitzar la prova testifical, una vegada tinguin coneixement de què s'ha declarat contra ells. Com el dret de defensa reconeix aquesta possibilitat i cap de les acusacions es va oposar, tots dos progenitors declararan en la pròxima sessió del judici.

El Ministeri Fiscal sol·licita per al padrastre de les menors i pare biològic d'una d'elles penes que ascendeixen als 42 anys de presó per un delicte continuat d'abusos sexuals a persones menors de tretze anys, i dues agressions sexuals sobre menors de 16 anys. Així com 30 anys més de llibertat vigilada.

Per a la mare, a la qual la filla mitjana va tractar d'exculpar en insistir que mai estava a casa quan es produïen les agressions, sinó que el seu padrastre aprofitava quan aquesta estava treballant, la fiscal demana dos anys de presó per l'omissió del deure de protegir les seves filles. Davant les preguntes de la defensa de la dona, la filla va esgrimir que a la seva mare l'acusat també la maltractava i que estava condicionada per ell, "li tenia por".