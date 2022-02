La jove acusada de tirar el nadó a un contenidor de Tarragona ha relatat que el seu pare va abusar d'ella sexualment, dels 14 als 18 anys, just l'edat en què va quedar embarassada, quan vivien al Marroc. Després es van instal·lar al barri de Torreforta, on assegura que va ocultar a tothom l'embaràs per por a un pare que la maltractava i abusava d'ella. La noia, de 20 anys d'edat, ha declarat, entre plors, en el judici amb jurat popular que s'ha iniciat aquest dilluns a l'Audiència de Tarragona, enmig d'una gran expectació mediàtica. Ambdues processades neguen l'assassinat amb l'argument que la criatura, nascuda la matinada del 24 de març de 2020, continuava viva i només la mare admet haver-la deixat en una capsa damunt -no dins- del contenidor.

Les dues acusades, Sara Z. i María Celeste E., filla i mare, veïnes del barri tarragoní de Torreforta, es troben en situació de presó provisional des del 10 d'abril del 2021 i s'enfronten a una pena de presó permanent revisable, amb accessòria d'inhabilitació absoluta. La defensa de Sara Z. demana l'absolució, i la de María Celeste E., una pena d'entre dos i quatre anys de presó per abandonament de menor. A petició de les mateixes defenses, ambdues processades han declarat en el primer dia de judici i han negat totalment els fets. Sara Z. ha declarat durant quinze minuts i només responent a les preguntes dels lletrats de la defensa. L'acusada ha assegurat que havia intentat avortar sense èxit i que va ocultar l'embaràs -de pare desconegut- per por al seu progenitor, que havia abusat d'ella dels 14 als 18 anys.

Un embaràs i un part d'amagat

La noia, que ara en té 20, ha explicat que la mare no sabia res dels abusos del pare ni tampoc del seu embaràs. Ha detallat que va parir la matinada del 24 de març de 2020 en un dormitori de casa seva, al costat dels seus «tetes», i que va ser aleshores quan la mare, veient tota la sang, ho va descobrir, una explicació que contradiu l'escrit de fiscalia, segons el qual, la mare n'era coneixedora des de l'inici. Després d'haver parit, la jove va ocultar «la seva nena» dins un armari, «però la mare va veure que sortia una maneta», ha dit. «L'he parit jo i me l'emporto jo, però la meva mare em repetia ton pare, ton pare...», ha afegit Sara Z., assegurant que ella no l'hauria abandonat i que l'hauria dut «a un CAP o als Mossos», però que va ser la seva progenitora qui li va treure del cap, versió que aquesta també ha corroborat.

L'àvia admet abandonar el nadó

En la seva declaració, l'àvia acusada ha afegit que, pel seu compte, l'endemà a mig matí va deixar la petita embolicada amb una manta i un llençol, dins una capsa de cartró en un contenidor d'una zona concorreguda. María Celeste ha corroborat la «temor» que tenia al marit i que els passés «alguna cosa a les dues» si se n'assabentava del part. «He estat maltractada durant 27 anys», ha assegurat la dona.

El perfil maltractador del pare

Nombrosos testimonis, entre els quals la tieta de l'acusada, han corroborat el perfil maltractador del cap de família. Una treballadora social que es va fer càrrec dels germans petits de l'acusada quan ella i la seva mare van ser detingudes, ha afirmat que els infants tenien por del seu pare i que preferien quedar-se al centre d'acollida abans que anar a casa amb ell perquè aquest els pegava i tenien por. Segons la treballadora, els germans li confessaven que l'ambient a casa era molt hostil. Un d'ells, que ara té 14 anys, li va explicar que el desembre del 2019, Sara Z., que ja estava embarassada, va acabar denunciant l'home perquè aquest va pegar violentament el seu germà i a la mare, enmig d'una discussió familiar. La tieta ha recordat també un episodi en què l'home va apunyalar el seu company.

Segons la fiscalia, un pla preconcebut

Per la seva banda, la fiscalia diu que hi havia un «pla preconcebut per ambdues acusades» per matar la criatura quan nasqués. Durant el judici la fiscal ha afirmat que, en saber del cas, se li van «encendre moltes alarmes». «T'acostumes a tot, però no de la mort d'una criatura a mans de la mare, les circumstàncies del cas són estranyes perquè en el segle actual no existeixen estigmes a l'hora d'avortar», ha manifestat. La fiscalia les acusa d'un delicte d'assassinat de persona menor de 16 anys, amb l'agreujant de traïdoria, a més de parentiu. El cadàver de la nena encara no va ser localitzat. De fet, aquest ha estat un dels principals arguments que han aprofitat les defenses per insistir que «no es pot demostrar que la criatura hagi mort». «La diferència és abismal», ha reblat un dels advocats de la defensa, Josep Singla.