La Conselleria d'Educació de València ha activat el protocol de protecció, acompanyament i defensa jurídica gratuïta a un docent d'un centre de Secundària que la setmana passada va ser agredit per un grup d'alumnes, en recriminar-los la seva actitud LGBIfóbica, com a resposta a dues alumnes que el dia anterior havien mostrat al pati les banderes multicolor i la trans. Almenys una desena d'estudiants han estat expulsats del centre.

Els fets van ocórrer en un centre públic de Camp de Túria. Segons detalla la conselleria, el centre va notificar els incidents i, per això els especialistes de prevenció han activat el protocol de denúncia i acompanyament al professor, víctima d'atacs durant la seva funció docent.

A més, també s'ha posat en marxa la Unitat d'Especialitzada d'Orientació (UEO), que treballa al costat del centre per a "implantar les accions de sensibilització adequades a nivell de centre". Així mateix, la inspecció educativa també assessora l'equip directiu.

El docent va rebre insults homòfobs i proclames d'extrema dreta al pati

Segons ha pogut saber Levante-EMV, diari que pertany al mateix grup editorial que Diari de Girona, els fets van ocórrer la setmana passada. Dues alumnes van gravar al pati del centre un vídeo per a les xarxes socials amb banderes LGTBI i trans. L'endemà, com a reacció a això, un grup d'alumnes va mostrar banderes d'Espanya al pati.

El docent de guàrdia que va intervenir davant l'enrenou, va ser agredit per aquest grup d'estudiants, segons les mateixes fonts, tan verbal com físicament, en un linxament amb insults homòfobs i proclames d'extrema dreta al pati.

Com a resposta, el professorat va fer una protesta en suport al docent agredit i, aquesta setmana un grup d'estudiants -que ja supera la desena- ha estat expulsat, si bé no s'ha pogut confirmar el nombre concret ni si el centre estudia emprendre més accions, perquè avui ha convocat un claustre docent extraordinari.

Les mesures sobre l'alumnat es van prenent segons avança la identificació dels estudiants implicats, la majoria de 2n i 3r d'ESO, apunten fonts consultades per aquest periòdic.

"Respecte i tolerància com a base"

En un comunicat fet en un primer moment, el centre recordava que sempre s'ha caracteritzat per "el respecte i la tolerància com a base", i posava en valor "el professorat com a referent dins del centre educatiu".

Així mateix, demanava col·laboració a les famílies, instant-les que reflexionessin a casa sobre l'ocorregut. "Us demanem que col·laboreu en la conscienciació dels vostres fills i filles sobre la necessitat d'acatar les normes del centre i sobre la importància de l'autoritat del professorat i l'equip directiu".

El centre demana a les famílies que reflexionin amb els seus fills i filles sobre l'ocorregut

Finalment, l'escrit també recordava la necessitat de fer un bon ús de les xarxes socials i s'indicava que uns certs mals comportaments a les aules "poden acabar en delictes de responsabilitat judicial".

Com també ha confirmat Levante-EMV, l'institut va reunir ahir la comissió de convivència del consell escolar del centre, per estudiar també les mesures oportunes, davant uns fets que es consideren d'"enorme gravetat" i sobre els que, pel que sembla, s'aplicaran les sancions màximes (que seria l'expulsió de 30 dies, encara que no del centre), a més de treballar la tolerància a les aules.

D'altra banda, des de l'AMPA fan costat a l'equip directiu i a la persona afectada. "Secundem totalment la decisió presa pel centre. Per al professorat ha d'haver estat molt difícil, sobretot per a la persona afectada, i creiem que s'han de prendre mesures contundents i evitar que un fet així torni a passar, és intolerable, com no pot ser d'una altra manera".