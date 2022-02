Els hi diuen 'challenges', reptes virals, i són els autèntics protagonistes de la xarxa. Amos i senyors. Van ser-hi sempre, però es van fer forts després de l'alerta sanitària, les restriccions i l'estat d'alarma. N'hi ha de simpàtics, divertits, una mica bojos -aquells en els quals fins i tot l'avi intenta repetir el ball que és tendència-; n'hi ha solidaris, i n'hi ha perillosos, molt perillosos. Els primers no preocupen; els últims, han encès les alarmes. Les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat alerten: els riscos són alts. Arriscar la vida per un 'm'agrada' s'ha convertit en tendència. Són perillosos, nocius, surrealistes, fins i tot ridículs, però es fan i es comparteixen. Els agents demanen que imperi el sentit comú, en el cas dels adults, i que es vigili als nens i adolescents. Aquests són els reptes més perillosos que omplen les xarxes socials.

CAÇA Al FATXENDA

Tant si ho és com si ho aparenta. Com més fatxendes aconsegueixis 'caçar' més sumes. Com més roba de marca porti, millor. Ho diu el seu nom: es tracta de 'sortir de caça' i acumular el nombre més gran de víctimes: joves, considerats 'fatxendes', que són normalment dones. Arrenca amb un: «Tu em coneixes?», per a tot seguit iniciar la brutal agressió. Un colpeja i un altre grava. Després es comparteix per internet. S'ha detingut a diversos adolescents.

48 HORES DESAPAREGUT

L'objectiu és desaparèixer. No donar senyals de vida a familiars ni amics durant, almenys, dos dies perquè així es posi en marxa la teva cerca oficial. El repte el guanya el que més temps aguanti 'desaparegut'. També el que més soroll generi: denúncia policial, difusió en associacions, cartells en xarxes socials i mitjans de comunicació. La policia ja ha alertat que està arribant a Espanya.

CORONAVIRUS CHALLENGE

La finalitat és reptar al virus, desafiar a la Covid. Va arribar amb l'arrencada de la pandèmia i no ha acabat d'anar-se'n. Aquest repte consisteix a llepar vàters públics (tal qual), xuclar un WC. Una 'tiktoker' va llançar aquest repte als seus milers de seguidors i va tenir rèplica. El polèmic passatemps va ser seguit per 'millenials' i 'influencers'. Un d'ells, va compartir poc després la segona part: va donar positiu en coronavirus. Va ser ingressat a l'hospital amb pronòstic reservat.

THE SHELL CHALLENGE ('LA CLOSCA')

Es tracta de menjar qualsevol aliment o producte amb el seu propi embolcall o pela. No és senzill. Els m'agrada arriben quan es travessa la línia. Si es tracta de fruita, la finalitat és ingerir una taronja o una pinya. Molts van més enllà, tracten de menjar un ou (amb pela), un brioix o xocolatina amb embolcall de plàstic. El risc d'obstrucció i asfíxia és alt.

No és la primera vegada que la Policia Nacional adverteix d'aquests reptes a les xarxes socials. La moda se'n va anar, però va ser tendència ficar-se un preservatiu pel nas i treure'l per la boca.

EL JOC DE JONATHAN GALINDO

Segueix l'estela de 'Momo' o 'La Balena', el joc en el qual es demanava a nens i adolescents que compleixin una sèrie de proves (autolesives, suïcides) i que es va vincular amb la mort d'almenys 130 persones. En aquest cas, Jonathan Galindo, un personatge caracteritzat com el 'Goofy humà', contacta amb les seves víctimes a través de xarxes socials (Facebook, Instagram, Twitter o TikTok) i els envia peticions d'amistat o missatges privats. Una vegada rep resposta, encarrega missions a nens i joves. Aquestes missions són de naturalesa agressiva, perilloses i fins i tot inciten a l'autolesió. A Itàlia, un nen de 10 anys va acabar suïcidant-se.

THROW IN THE AIR CHALLENGE (A l'AIRE!)

De nou, l'absurd mana. Consisteix en el fet que un grup d'amics formen una rotllana i posen el mòbil, gravant, en el centre. Un d'ells llança un objecte a l'aire -com més contundent, més 'likes'- i espera al fet que la gravetat faci el seu treball. La sorpresa és veure a qui colpeja quan cau. Es comença per una ampolla, han arribat a tirar una escala, una taula o una cadira de rodes.

CHA CHA SLIDE CHALLENGE

Es tracta d'introduir-se en un cotxe, posar-lo en marxa i conduir al ritme de la cançó 'Cha Cha Slide'. Cal fer el que diu - 'a l'esquerra o a la dreta'- es pugui o no.

TRENCACAPS

Va néixer a Veneçuela però ha arribat al nostre país. Es va denunciar, però no acaba d'anar-se'n. Tres persones compten fins a tres per a saltar. Els dos dels laterals esperen el moment oportú per fer la traveta al qual està al mig per a provocar-li una caiguda (d'esquena). Com més soni, més suma. Una jove filipina de 16 anys va morir en colpejar-se el cap després d'acceptar el desafiament.

BLACKOUT CHALLENGE (EL DESMAI)

Tot ha de quedar gravat. Consisteix a lligar-te al coll algun objecte que dificulti la respiració fins a desmaiar-te. Provocar-se a si mateix un desmai. Va sorgir una variant, el 'Knock out Challenge', que consisteix a provocar el desmai -intencionat- a un altre i gravar-lo. Perquè passi hi ha una tècnica, apropar a la persona que fa el repte a la paret i fer pressió al pit. Provoca obstrucció ventricular, falta d'oxigen en el cervell i pot provocar un infart cerebral.

ICE & SALT CHALLENGE (GEL I SAL)

El repte de la sal i el gel. Ve i va. Apareix i desapareix. Porta des de 2010 colant-se per temporades. El participant escampa sal sobre la seva pell i col·loca damunt un gel. Com més s'aguanta, més es crema la pell perquè la mescla de sal i gel provoca una reacció química que fa que el líquid congelat redueixi la seva temperatura, arribant a situar-se, fins i tot, a 21° sota zero. El que més temps aguanti guanya. Molts adolescents de tot el mapa han ingressat en hospitals amb cremades de segon i tercer grau.

CEREAL CHALLENGE

Menjar cereals sense bol, amb cullera, de la boca d'un altre. Va passar a la història per qüestions d'escrúpols, però la realitat és que és perillós. Una persona es tomba al terra mentre que una altra li diposita cereals a la boca, seguit de llet. La que ha abocat els aliments agafa una cullera i utilitza la boca de l'altre com a bol. Pot bloquejar les vies respiratòries. No és difícil ofegar-se.