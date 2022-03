Agents de la Guàrdia Civil han capturat durant la matinada d'avui una partida d'uns 2.500 quilos d'haixix a bord de dues planejadores que han estat interceptades en aigües de Cala Mestella, a la costa oriental d'Eivissa, prop de Santa Eulària. L'operació, desenvolupada per l'Equip de Delinqüència Organitzada i Antidroga (EDOA) continuava oberta en un intent de determinar l'origen i la destinació final de la droga.

Segons les primeres informacions, l'operació seria fruit d'una llarga investigació dels agents de l'EDOA, que feia temps que seguien els passos d'una organització de narcotraficants que es dedicaria a introduir grans quantitats de droga a Espanya.

Aquestes gestions es van precipitar en els últims dies, davant les sospites que de la banda podria estar preparant el transport d'una gran partida per mar a Eivissa, pel que sembla procedent de Barcelona.

La vigilància es va incrementar a la costa occidental de l'illa, on es va registrar la presència de diverses embarcacions sospitoses. Al voltant de les dues de la matinada d'aquest dijous han estat interceptades dues planejadores carregades amb fardells d'haixix. Els agents de la Guàrdia Civil ha arrestat a diverses persones en l'operació, encara que la investigació continua oberta i no es descarta que hi hagi nous arrestos en les pròximes hores.

Mancant un càlcul precís, les primeres estimacions apunten al fet que la droga intervinguda arribaria als 2.500 quilos, amb el que es tractaria d'una de les aprehensions més grans de droga de les Balears dels últims anys.

Les gestions policials prossegueixen, per a determinar l'origen de les planejadores i el destí final de l'haixix.

4.000 quilos

No és la primera vegada que barques d'aquest tipus intenten accedir a Eivissa amb grans quantitats de droga en el seu interior. Fa poc més de dos anys, agents de la Policia Nacional i funcionaris de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària van intervenir fa dos anys quatre tones d'haixix en un veler que navegava amb direcció a Espanya, a 80 milles al sud d'Eivissa.

L'embarcació va ser abordada i inspeccionada per membres de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària, que van localitzar en el seu interior el carregament d'haixix. El veler havia realitzat una ruta sospitosa, ja que després de fondejar en aigües mallorquines i visitar zones conegudes per ser llocs de càrrega de droga al mar Mediterrani, tornava a aigües espanyoles amb destinació Europa. A causa d'això, es va dur a terme l'abordatge i inspecció d'aquest veler per funcionaris de Vigilància Duanera, trobant-se en el seu interior quatre tones d'haixix.

La tripulació, composta per dos ciutadans búlgars, en albirar el patruller de Vigilància Duanera va calar foc al seu propi vaixell per a intentar cremar la càrrega i evitar l'acció policial. Els dos homes van ser detinguts i van passar a presó provisional fins al judici, que es va celebrar al març de l'any passat, on tots dos van acceptar condemnes que sumen nou anys i sis mesos de presó i el pagament de multes per un total de 12,8 milions d'euros en reconèixer que van tractar d'introduir a Europa 4 tones d'haixix en un veler interceptat prop de Balears.

El Ministeri de l'Interior va informar que en el marc les mesures de prevenció establertes en la lluita contra el narcotràfic a gran escala s'han augmentat les inspeccions i controls preventius en els vaixells que utilitzin alguna de les rutes conegudes per al tràfic de drogues al Mediterrani.