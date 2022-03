El Ministeri de Justícia estima que una de cada tres agressions sexuals en els últims cinc anys podria haver-se produït «amb la víctima sota estat de submissió química», unes dades que, no obstant això, només són «la punta de l'iceberg». Perquè, segons ha avançat la titular de Justícia, Pilar Llop, en roda de premsa, hi ha «indicis per creure» que uns altres «molts» casos de violència sexual, amb les víctimes en estat inconscient o semiinconscient pel consum de drogues, alcohol o altres substàncies, «se'ns escapen».

Llop ha presentat aquest 8 de març, Dia Internacional de la Dona, els resultats del treball de l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses (INTCF) sobre violència sexual i submissió química. La ministra ha informat a més que l'institut «va constatar» 3.001 agressions sexuals l'any passat i va practicar anàlisis en 994 d'elles davant la sospita que poguessin haver-se comès amb la víctima sota submissió química. «El resultat va donar positiu en el 72% dels casos», ha indicat la ministra.