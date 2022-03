Un ucraïnès prorús de 45 anys ha estat detingut a València després de deixar borni a destralades a un compatriota de 61 anys a qui va atacar amb l'eina i amb un canelobre per criticar la invasió del seu país. El ferit, que segueix hospitalitzat, ha perdut un ull i ha hagut de ser intervingut d'urgència després de patir diverses bretxes al cap que el mantenen prostrat en estat molt greu. El presumpte agressor també va patir ferides infligides amb la mateixa destral durant la baralla provocada per les diferents visions de tots dos sobre la guerra a Ucraïna i va requerir atenció mèdica. Finalment, la Policia Nacional va optar per detenir-los a tots dos, ja que, segons el prorús, va ser l'altre qui el va atacar inicialment amb la destral.

Els fets, que ja investiguen agents de Policia Judicial de la comissaria de Trànsits, van succeir passades les nou de la nit del diumenge en un domicili del carrer Padre Urbano, en el barri valencià de San Antoni, a la Saidïa, en un pis en el qual viuen dos homes ucraïnesos, S. i A. Aquella tarda, van anar al pis dos altres ucraïnesos de visita i, segons la recerca policial, els dos visitants, un home de 45 anys identificat com a I. T. i un altre la identitat del qual encara no ha estat esbrinada, van estar bevent amb A. durant bastant temps. La conversa va començar a torçar-se quan va sortir a relluir la invasió russa d'Ucraïna, i els tres es van enredar en una agra discussió que va anar pujant de to fins que A., que defensava al president ucraïnès Volodímir Zelenski per la seva resistència als russos, va anar a la recerca d'una destral amb mig metre de mànec amb la qual suposadament va atacar a I., defensor de Putin i el seu atac bèl·lic contra Ucraïna, causant-li ferides greus al cap. UNA DESTRAL I UN CANELOBRE I. i el desconegut van aconseguir desarmar a A., després de la qual cosa el primer va agafar la destral i va atacar en diverses ocasions a A., causant-li gravíssimes lesions al cap i en un ull. En veure el caire que prenia la baralla, el company de pis de A. va trucar a Emergències i va demanar ajuda, després de la qual cosa va sortir al carrer a esperar a la Policia. Agents de la Policia Nacional van entrar a la casa i es van topar amb diversos bassals i canals de sang per tota la casa, després de la qual cosa van trobar a A. ferit greu en una habitació, per la qual cosa van sol·licitar una ambulància d'urgència. Així mateix, van localitzar al seu presumpte agressor, I., també ferit, per la qual cosa també van tenir que gestionar una altra ambulància per ell. En el lloc, van intervenir no només la destral plena de sang, sinó també un canelobre igualment tacat perquè l'havien utilitzat per colpejar-se durant la seva baralla, així com altres efectes. De moment, els dos homes figuren alhora com a autors i víctimes, encara que qui ha sortit pitjor parat és A., l'ucraïnès que va tirar en cara al seu compatriota que defensés la invasió russa, ja que ha perdut l'ull i ha patit diverses fractures cranials a conseqüència de les destralades.