Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup a Barcelona que va estafar 11.410 euros a bancs forçant els caixers després de provocar un error al sistema. Hi ha tres detinguts, dos homes de 50 i 62 anys i una dona de 42; a qui se'ls atribueix 15 fets delictius consumats, tot i que ho van intentar 21 vegades més. Les extraccions van començar el 18 de desembre i es van allargar fins al 9 de gener. Els autors introduïen les targetes al caixer, sol·licitaven un reintegrament i, en el moment en què el caixer es disposava a treure els diners, cancel·laven l'operació i bloquejaven la sortida de la targeta. Això provocava un error al sistema i ho aprofitaven per forçar el calaix expenedor dels diners.

Els investigadors van tenir coneixement a finals de gener dels fets mitjançant una denúncia del representat adscrit al grup d'antifrau d'una entitat bancària. Informava que unes persones, utilitzant dues targetes de crèdit, feien extraccions a diversos caixers automàtics de Barcelona sense que les operacions quedessin anotades al compte corrent.

Aquest tipus d'estafa s'anomena 'Teller Hooking', on la víctima no és el titular de la targeta bancària sinó l'entitat. Els autors acostumen a utilitzar terceres persones, que són les que faciliten les targetes i el codi personal per tal de fer l'operativa fraudulenta. Aquestes reben un percentatge de la quantitat aconseguida.

Perquè els titulars i coautor de l’estafa tinguin liquidat al compte associat a la targeta, ingressen la quantitat de diners amb la que operaran a posteriori, i un cop finalitzada l’operació o operacions fraudulentes, fan una retirada d’efectiu dels diners ingressats anteriorment. Molts cops els autors arriben a multiplicar per quatre els diners ingressats inicialment.

Durant la investigació, es va tenir constància que a l'agost van succeir uns fets similars a Madrid en què van estafar 200.000 euros. Es van detenir 10 persones, però un home va aconseguir fugir i va establir-se a Barcelona per continuar la seva activitat delictiva. Els mossos van confirmar que era la mateixa persona que estava cometent les estafes a la capital catalana i el van detenir.

A més, com que les dues targetes utilitzades mai van ser denunciades per part dels seus titulars com a sostretes ni per ús fraudulent, els investigadors van determinar que aquestes dues persones estaven col·laborant amb l’autor de les estafes. Els policies van identificar un home i una dona i els van detenir.

Els arrestats, tots amb antecedents policials, van passar aquest cap de setmana a disposició judicial i van quedar en llibertar amb càrrecs.