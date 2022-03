Els cinc homes de 'La manada', que van violar una jove en un portal de Pamplona durant els Sanfermines del 2016, s'han apuntat voluntàriament als cursos d'intervenció i control que s'imparteixen a les presons als agressors sexuals, segons ha sabut CAS OBERT. Aquests programes de tractament duren gairebé dos anys i apuntar-s'hi significa que els condemnats per violació «reconeixen els seus delictes». José Ángel Prenda, Alfonso Cabezuelo, Antonio Manuel Guerrero, Jesús Escudero i Ángel Boza, tots condemnats a 15 anys de presó per les agressions sexuals a la noia madrilenya, s'han apuntat als cursos de «control de l'agressió sexual», tot i que, de moment, només dos d'ells han sigut acceptats i han començat a fer-los.

TEMPS DE CONDEMNA

Fonts penitenciàries van explicar que «per incloure un intern en el programa d'intervenció d'agressors sexuals es té en compte el temps de condemna que li queda i la seva evolució personal. Són tractaments terapèutics i s'autoritzen quan els experts creuen que seran més efectius». Van afegir que «l'intern que tingui voluntat de fer el programa l'acabarà fent». Quatre dels cinc integrants de 'La manada', que compleixen les condemnes en diferents presons, tenen, a més, una altra condemna de dos anys i deu mesos de presó per abusos sexuals a una altra jove a Pozoblanco (Còrdova).

Es tracta de la primera vegada que tots ells reconeixen ser delinqüents sexuals. Quan van ser detinguts, i posteriorment durant tot el procés judicial contra ells, van defensar la seva innocència, van insistir que s'havia tractat de sexe consentit i van acusar la víctima de mentir. La noia, de 18 anys quan va patir les agressions, va haver de deixar els seus estudis i fins i tot anar-se'n d'Espanya durant uns mesos. L'estiu passat, José Ángel Prenda va ser el primer a canviar d'actitud en escriure una carta a la víctima de Pamplona en què demanava perdó pel seu atac.

PERMISOS DE SORTIDA

El temor de l'entorn de la víctima de 'La manada' és que es tracti d'una maniobra dels seus agressors per aconseguir permisos de sortida de la presó. Fins ara els han sol·licitat diverses vegades (ja han complert més de la quarta part de la condemna), i sempre els els han denegat. Participar en un programa d'aquest tipus no implica cap benefici automàtic per al pres, però sí que es «valora» per part de la direcció de la presó i el jutge. El reconeixement del delicte comès és un pas gairebé imprescindible per aconseguir permisos de sortida de la presó.

Els programes o cursos per a delinqüents sexuals a la presó es van iniciar el 2005 a Espanya i han pres exemple dels que s'apliquen als Estats Units, Anglaterra, el Canadà i Nova Zelanda. El manual espanyol es diu 'El control de l'agressió sexual: Programa d'intervenció en el medi penitenciari'. Un programa de tractament per a delinqüents sexuals a la presó. Seguint aquesta guia, els interns se sotmeten a dues sessions setmanals de tres hores de durada. Estan dividits en dos blocs de dotze mòduls cadascun. Un es dirigeix a prendre consciència de les emocions i un altre a aprendre a controlar les conductes delictives i prevenir tornar a cometre aquests delictes.

BIOGRAFIA SEXUAL

També s'aborden el mal fet a les dones que van agredir i inclouen, per exemple, que el violador escrigui una història de la seva vida, incloent-hi la seva biografia sexual, i també un text sobre les seves víctimes i el mal que els van causar, a elles i a les seves famílies. Els delinqüents condemnats que fan el curs estudien casos reals d'altres violadors, veuen testimonis, imatges reals del mal patit per altres víctimes i pel·lícules. Els integrants de 'La manada', per exemple, hauran de veure 'Acusados', protagonitzada per Jodie Foster i Kelly Mc Gillis, que tracta sobre una violació grupal a una dona en un bar i el judici posterior, en el qual ella és acusada de mentir i d'haver-los provocat.

Des que es van iniciar aquests programes, l'any 2005, hi han participat 2.949 interns. L'any passat, van ser 472 presos els que hi van participar. Els experts i terapeutes que dirigeixen els cursos tenen la facultat de rebutjar o expulsar els presos que no es mostrin implicats o que directament sabotegin els programes.