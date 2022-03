Set de cada deu infermeres han patit una agressió física o verbal per part de pacients o familiars durant la pandèmia de la covid-19 i vuit de cada deu considera que en els darrers dos anys ha empitjorat l'ambient laboral i la relació amb els usuaris. Així ho recull l'enquesta del sindicat d'infermeria SATSE per apropar-se a la realitat de la violència física, com empentes o cops, i verbal, com amenaces, insults o vexacions, que pateixen els professionals als centres sanitaris. Davant els resultats, avançats aquest dimecres, SATSE afirma que les agressions afecten «una gran majoria» de les infermeres i que, tot i el reconeixement social de la professió a l'inici de la pandèmia, són «un greu problema que cal abordar i resoldre amb urgència».

El sindicat apunta que el cansament de la població davant «el dèficit estructural de recursos i mitjans que té la sanitat i que la pandèmia ha empitjorat està propiciant que alguns pacients i familiars ho estiguin pagant amb uns professionals que, a més de no ser els responsables de la situació, estan fent tot el possible perquè no repercuteixi en l'atenció». En unes declaracions recollides en un comunicat, des de SATSE recalquen que la xifra de set de cada deu infermeres agredides és «molt preocupant» i adverteixen que aquesta violència és «un dels principals riscs per a la salut física, psicològica i emocional a l'hora de desenvolupar la seva tasca». El 77% dels enquestats es mostra convençut que l'ambient laboral i la relació amb els pacients ha empitjorat en els últims temps, marcats per la «forta sobrecàrrega i pressió assistencial, així com el clar dèficit de plantilles infermeres», alerta el sindicat.

El 98% de les infermeres consultades reclamen una llei estatal per actuar contra les agressions als professionals sanitaris de manera coordinada i eficaç. SATSE havia traslladat abans de la pandèmia a partits polítics i administracions una proposta concreta amb més de 50 mesures i accions en tots els àmbits i nivells per lluitar contra aquesta violència que afecta especialment les infermeres. En aquest sentit, el sindicat remarca que prefereix un marc comú que no pas que cada administració faci els seus protocols. Per la seva banda, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va anunciar fa unes setmanes que crearien un observatori de violència contra professionals sanitaris, però ara com ara no n'han transcendit gaires més detalls. El Col·legi Oficial d'Infermeres de Lleida (COILL) va informar fa uns dies que havia obert un registre per notificar les agressions.