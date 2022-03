Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 31 de gener a l'Hospitalet de Llobregat un home que comprava peces d'or robades per vendre-les en tres botigues que té a Barcelona i l'Hospitalet. El van detenir en un pàrquing en detectar que feia uns moviments erràtics. En escorcollar-lo li van trobar una motxilla on portava joies per un valor de 30.000 euros. El detingut va argumentar que eren part de l'estoc de les seves botigues, però la policia va comprovar que no hi havia cap registre de l'origen de les joies i que gran part d'aquestes constaven com a denunciades en robatoris. Una setmana més tard els investigadors van decomissar un segon lot de joies vinculat al detingut. En total, l'or intervingut està valorat en 41.000 euros.

La detenció es va fer en el marc d'un dispositiu de prevenció de robatoris amb força a domicilis en el barri de La Florida de l'Hospitalet de Llobregat, quan els agents van observar com un home caminava cap a un pàrquing amb una actitud erràtica. L'home, de 50 anys, no havia anotat cap registre de la compra o origen d'aquelles peces que portava, cosa que és obligatòria per llei per prevenir robatoris, i els agents el van detenir. Analitzades les joies es va detectar que les que estaven senceres figuraven com a sostretes en denúncies de robatoris amb força i les que estaven trencades provenien d'estrebades a la via pública. Fruït de la investigació, la policia va trobar una setmana més tard un segon lot de joies robades vinculades a l'home detingut. Algunes de les joies han estat retornades als seus propietaris i les que no s'han pogut identificar s'han penjat al web dels Mossos d'Esquadra. El detingut va passar a disposició judicial i el jutge en funcions de guàrdia va decretar la seva llibertat amb càrrecs. La investigació resta oberta i no es descarten més detencions.