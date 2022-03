Els Mossos d'Esquadra investiguen una nova agressió homòfoba a l'avinguda de Miraflors de l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar ahir dimecres cap a les vuit del vespre. La víctima, una jove trans, va ser increpada per un grup que la va insultar amb crits de «maricon» i li va clavar diversos cops, segons fonts policials. Patrulles de la policia catalana alertades després dels fets van atendre la víctima i van prendre declaració a testimonis directes. Almenys un dels participants en la presumpta agressió ha sigut identificat. Tot i que no s'han produït detencions, encara. La víctima ha acudit aquest dijous a primera hora del matí a una comissaria de Barcelona per formalitzar la seva denúncia contra els agressors.

L'Observatori contra l'Homofòbia ja ha denunciat el que va passar al seu compte de Twitter. Els Mossos traslladaran ara la denúncia formalitzada per la jove a la fiscalia especialitzada a combatre els delictes d'odi i discriminació de Barcelona i activaran així mateix la unitat creada el 2019 per perseguir aquest tipus d'agressions. Segons l'últim balanç presentat fa una setmana per la policia catalana, les denúncies per delictes d'odi a Catalunya van augmentar un 26% al llarg del 2021 en comparació amb l'any anterior. En total van ser 496 les demandes presentades per ciutadans que van acudir als Mossos per manifestar que havien sigut agredits per la seva ideologia, ètnia, religió o orientació sexual.

El col·lectiu amb més denúncies, amb un creixement sostingut en els últims anys, és el LGTBI, que compta amb entitats socials de suport que faciliten a les víctimes treure a la llum aquests casos: 62 el 2016, 89 el 2017, 75 el 2018, 119 el 2019, 143 el 2020 i 215 el 2021. Respecte a les investigacions per casos vinculats a l'origen ètnic, també segueixen a l'alça: 108 el 2016, 134 el 2017, 99 el 2018, 135 el 2019, 132 el 2020 i 141 el 2021. Per contra, els casos de delictes d'odi per orientació política, per als quals els Mossos no detallen quins col·lectius protagonitzen més agressions i quines són les víctimes, s'han estabilitzat després de tocar sostre en els anys cabdals del procés: 54 el 2016, 121 el 2017, 324 el 2018, 234 el 2019, 89 el 2020 i 104 el 2021.