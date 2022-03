Rocío Carrasco és culpable d'«un delicte d'abandó de família», segons l'escrit d'acusació de la Fiscalia de Madrid remès al jutjat número 3 d'Alcobendas i al qual ha tingut accés CASO ABIERTO, el canal d'investigació i successos de Prensa Ibérica. El fiscal encarregat del cas afirma que Rocío Carrasco no ha pagat la pensió mensual al seu fill David Flores des que una sentència del jutjat de violència número 1 d'Alcobendas la va obligar a fer-ho, fa quatre anys. Considera que aquests fets són «constitutius legalment d'un delicte d'abandonament de família previst i penat en els articles 227.1 i 227.3 del Codi Penal». Aquest delicte pot ser castigat amb un màxim d'un any de presó i 24 mesos de multa.

MULTA DE 19.000 EUROS

En el seu escrit d'acusació, el fiscal remarca que Rocío Carrasco és «l'autora» d'aquest delicte i demana que se la condemni a «18 mesos de multa amb una quota diària de 20 euros», és a dir, una multa de 10.800 euros. A més, també demana que la filla de Rocío Jurado sigui condemnada a pagar 8.200 euros més per les quotes de la pensió que no ha pagat al seu fill entre febrer de 2018 i juliol de 2021, més els interessos. Des d'aleshores, Carrasco continua sense pagar la pensió al seu fill, segons van confirmar fonts del cas.

Tal com va avançar CASO ABIERTO, la dona va ser denunciada per impagament de pensions primer pel seu exmarit, Antonio David Flores, i després pel seu fill, David Flores, que proposen per a ella una pena d'un any de presó i una multa de 15.000 euros. El jutjat d'Alcobendas va iniciar llavors una investigació que aquest escrit del fiscal ha deixat gairebé conclosa. Falta per conèixer l'escrit de la defensa de la dona perquè la instrucció es pugui considerar ja finalitzada.

DOS TESTIMONIS

Rocío Carrasco s'enfrontarà, per tant, a un judici per aquest suposat delicte d'abandó de família. El fiscal sol·licita que en aquest judici declarin només dues persones: el seu fill David Flores i el seu exmarit, Antonio David Flores, a qui ha acusat de maltractaments. El ministeri públic no sol·licita, a diferència de la representació del seu fill, que declari Olga Moreno, que va ser parella durant molts anys d'Antonio David Flores i que té una estreta relació amb el jove.