Una simple negativa després que un desconegut li demanés tabac al carrer ha estat a punt de costar-li la vida. Un jove de 30 anys i nacionalitat espanyola ha estat apunyalat a l'abdomen aquest matí a l'avinguda Primero de Mayo de València quan una altra persona, d'uns 35 anys i també espanyol, l'ha atacat sense cap motiu després que aquest es negués a donar-li un cigarret. El ferit s'ha refugiat en un centre de diàlisi d'aquest mateix carrer, on el personal sanitari l'ha atès en un primer moment fins a l'arribada de l'ambulància del SAMU. «Sagnava per una ferida en l'abdomen, però estava conscient», explica una de les treballadores que l'ha atès. Posteriorment, l'ambulància del SAMU l'ha traslladat a l'hospital, on ha quedat ingressat.

Per part seva, l'agressor ha sortit fugint direcció cap al carrer Carteros. Quan escapava abans de l'arribada de la policia, aquest ha perdut un ganivet, encara que els testimonis apunten que s'havia guardat un altre entre la roba, possiblement l'arma feta servir durant l'apunyalament perquè l'altre ganivet intervingut per la policia no tenia restes de sang. Els fets han passat pocs minuts després de les 12.30 hores a l'altura del número 22 de l'avinguda Primero de Mayo de València quan un desconegut s'ha acostat a la víctima i li ha demanat tabac. Quan aquest s'ha negat a donar-li un cigarret, l'agressor ha tret un ganivet i li ha clavat a l'abdomen. Tot seguit l'agredit ha intentat escapar i demanar ajuda en un centre de diàlisi pròxim, on ha estat atès en un primer moment. Des d'allà han alertat immediatament a la policia i han sol·licitat una ambulància. El personal del SAMU ha estabilitzat al ferit, que estava conscient i la vida del qual no corre perill, i l'ha evacuat a un centre hospitalari. Diverses patrulles de la Policia Nacional s'han desplaçat al lloc i han pentinat la zona a la recerca del presumpte agressor, pel que sembla un veí de la zona d'uns 35 anys. De moment no ha estat detingut.