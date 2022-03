Els Mossos d'Esquadra han arrestat una dona de 50 anys per estafar un jubilat d'un poble de la comarca de l'Anoia. La sospitosa va buidar el compte corrent de la víctima de la qual va treure més de 80.000 euros. Els investigadors han detingut també la parella de la dona, un home de 38 anys, perquè hauria participat de l'engany i s'hauria lucrat amb els diners usurpats. Segons les fonts consultades per aquest diari, la dona va conèixer la víctima, d'uns 70 anys, a través d'un amic en comú. Van travar amistat i van començar a quedar. L'home era solter i ella es va guanyar la seva confiança i fins i tot li va proposar mudar-se a viure amb ell. La dona sovint li demanava diners al·legant que passava per greus dificultats econòmiques o assegurant-li que pretenia portar a terme negocis que necessitaven una empenta inicial. D'aquesta manera, la víctima va anar accedint a donar-li diners prestats.

Acompanyar el banc Per rebre algun d'aquests préstecs, ella l'acompanyava al banc i, segons sospiten els investigadors, va aprofitar una distracció de la víctima per observar i memoritzar la contrasenya del compte corrent. Després, va descarregar al telèfon de l'avi l'aplicació de l'entitat bancària i, gràcies a la confiança que tenia l'home en ella, ordenava transferències bancàries sense que ell se n'adonés. La relació entre víctima i estafadora va començar a finals del 2021 i en pocs mesos la sospitosa va aspirar fins a l'últim euro. Fa poques setmanes, l'home va descobrir que estava arruïnat. I en demanar explicacions al banc, va descobrir vuit transferències de les quals no en tenia ni idea: set eren de 10.000 euros i una, de 12.000 euros. 82.000 euros en total, una quantitat a la qual s'han d'afegir els préstecs concedits per arrencar suposats negocis i el pagament de menjars, sopars i capricis als quals havia accedit mentre havia durat l'amistat. L'home va denunciar els fets i agents de la unitat d'investigació d'Igualada es van fer càrrec d'unes indagacions que en poc temps van deduir què havia passat. Els policies consideren que la parella de la dona, un home dotze anys més jove que ella, va participar activament de l'engany. El 10 de març, els Mossos els van arrestar tots dos a Martorell. La parella havia comprat ja dos cotxes amb els diners estafats al jubilat.