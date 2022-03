Agents de l'Àrea de Protecció al Menor (Aprome) de la Unitat de Policia Adscrita a la Comunitat d'Andalusia han detingut un home de 47 anys, de nacionalitat marroquina, per la comissió d'un delicte contra els drets i deures familiars i un altre de detenció il·legal, en mantenir enclaustrat i aïllat al seu propi fill de deu anys durant un any en una habitació del seu propi domicili.

Aquests fets es remunten a finals d'octubre de l'any passat, quan el Servei de Protecció de Menors de la Junta d'Andalusia a Màlaga es va dirigir a l'Àrea de Protecció al Menor advertint de les sospites sobre la situació de desprotecció per aïllament social en la qual podria trobar-se un menor d'edat.

Posteriorment, es va dur a terme un estret seguiment del cas per part dels agents policials, Serveis Socials i el propi Servei de Protecció de Menors que va decretar el desemparament del menor i la possibilitat d'assumir la seva tutela.

Per executar aquesta resolució, el passat 25 de gener es va establir un ampli dispositiu policial per accedir amb una ordre judicial al domicili on es trobava el menor i, procedir així, a la seva retirada i posterior ingrés en un centre de protecció.

Després de conversar amb el nen, el menor va manifestar que feia un any que no sortia de la seva habitació excepte per a anar al lavabo i que dedicava la major part del seu temps a jugar a videojocs i a veure la televisió de manera constant, sense relacionar-se amb ningú.

Aquestes declaracions van ser ratificades per la tia del menor i el fill d'aquesta que, malgrat viure en el mateix domicili que el menor, van manifestar que era habitual que passessin mesos sense veure'l; ja que aquest estava tot el temps a la seva habitació.

Donada la gravetat de les manifestacions; així com de les evidències aportades pels Serveis Socials, centres de salut i escolars afectats que confirmaven el complet enclaustrament i aïllament social del menor durant l'últim any, s'ha detingut al seu progenitor.

L'autoritat judicial competent ha dictat una ordre d'allunyament i prohibició de comunicar-se amb el seu fill, així com la prohibició de sortida del territori nacional i retirada del passaport. Mentrestant, es duen a terme les valoracions per a determinar l'abast de l'impacte del mal emocional i fisiològic causat al menor, qui continua protegit per la Junta d'Andalusia.