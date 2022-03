Els Mossos d'Esquadra han detingut el conductor del cotxe implicat en l'accident mortal d'un ciclista a Terrassa després de donar positiu en drogues. L'avís del sinistre s'ha rebut a les 07.53 hores del matí d'aquest dissabte al quilòmetre 20,8 de la C-1415a, entre Matadepera i Castellar del Vallès. Per causes que s'investiguen, hi ha hagut una col·lisió amb dos turismes i 3 ciclistes implicats. A conseqüència del xoc, ha mort un dels ciclistes, R. Z. M., de 44 anys i veí de Terrassa. A més, hi ha hagut un segon ciclista ferit crític i traslladat al Parc Taulí de Sabadell i un tercer ciclista ferit menys greu i evacuat a l'Hospital de Terrassa. Amb aquesta víctima, són 30 les persones que enguany han mort en accident de trànsit a Catalunya.

Els Mossos d'Esquadra han informat que han arrestat el conductor d'un dels cotxes implicats en el sinistre per un delicte contra la seguretat del trànsit després de donar positiu en drogues. La policia catalana continua investigant però les causes i les circumstàncies d'aquest accident mortal a la C-1415a. Arran de la incidència, s'han activat set patrulles dels Mossos d'Esquadra, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i cinc ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). A més, també hi ha treballat la Policia Local. La carretera s'ha tallat en els dos sentits de la marxa fins a les 11.40 hores. Des de la Coordinadora Catalana d'Usuaris de la Bicicleta (CCUB) han lamentat la mort d'un altre ciclista a les carreteres catalanes, i en una via local molt freqüentada per ciclistes que connecta Terrassa i Castellar del Vallès. "Es tracta d'una carretera que alerta de la presència de ciclistes i que recorda que s'ha de deixar 1,5 metres per avançar-los", ha recordat la CCUB, que exigeix als conductors de vehicles de motor "especial atenció a cada revolt" en aquest tipus de carreteres amb corbes. "Malauradament, pocs ho fan. Els ciclistes no avancem a velocitat reduïda expressament, no som una molèstia, tenim dret a circular i els vehicles més potents i forts, ens han de respectar", ha finalitzat la Coordinadora Catalana d'Usuaris de la Bicicleta.