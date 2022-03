L'incendi que va declarar-se aquest divendres i ha cremat tres naus i n'ha afectat una quarta per temperatura al carrer Antonio Machado de Montornès del Vallès ha quedat estabilitzat poc després de la mitjanit, segons han explicat els Bombers. El foc ha començat cap a les set de la tarda al pati d'una de les naus on hi havia bidons de líquids inflamable, palets i algun dipòsit. 23 dotacions han treballat en un succés que no ha causat ferits però que ha obligat a activar l'alerta del pla d'emergències Plaseqcat per risc químic. Els bombers han fet tasques defensives i des de l'exterior i han establert, al voltant, una zona de seguretat, més enllà de la qual no es permetia l'accés.

Passades les onze de la nit han explicat que havien aturat la propagació exterior, però que encara hi havia flama a l'interior de les instal·lacions. Després de les dotze han anunciat que s'havia estabilitzat el foc, i que se seguia actuant de fora cap a dins, on encara hi havia flama. Protecció Civil ha demanat no acostar-se a la zona de l'incendi per no entorpir el treball del operatius d'emergències. Tot i que no s'ha decretat el confinament oficial de la població, sí s'ha recomanat als veïns quedar-se a casa i tancar portes i finestres en cas de notar molèsties pel fum, així com aturar els sistemes de climatització i ventilació. En paral·lel s'ha activat la prealerta del pla d'emergències Ferrocat i s'ha ordenat tallar la circulació de trens de línies convencionals i d'alta velocitat a la zona. A un quart de deu de la nit s'ha restablert el servei. A banda dels Bombers, efectius dels Mossos d'Esquadra, del Sistema d'Emergències Mèdiques i de la Policia Local també treballen a l'indret.