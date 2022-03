La Policia Nacional ha desarticulat un grup dedicat a la falsa venda de gossos per internet des de Sabadell. S'han detingut set persones d'una mateixa família. La investigació es va iniciar l'agost del 2020 amb la inserció d'un anunci en un portal de compravenda, on es publicava la venda d'un 'caniche'. A partir de llavors es van succeir multitud de denúncies per estafa. El grup captava l'atenció dels usuaris amb l'anunci, enviava fotografies sobre l'animal, feia el mateix amb els suposats carnets de vacunació o informes de salut de l'animal i fins i tot contractes o factures confeccionats a nom de societats dedicades a la venda o cura d'animals que realment existien, però que res tenien a veure amb la transacció.

Un cop vençuda la desconfiança de la víctima, aconseguien que aquesta fes un pagament, o part d'aquest, per adquirir la mascota. L'animal però mai arribava. Les transaccions econòmiques es feien per transferències bancàries o altres sistemes de pagament instantani. Finalment, van optar per autoritzacions de pagament sense targeta en caixers bancaris, per obtenir major anonimat. Per formalitzar el contracte de venda del gos, els suposats estafadors sol·licitaven el document d'identitat de la víctima per a posteriorment usurpar la seva identitat mitjançant la publicació de nous anuncis i així captar noves víctimes. També van obrir comptes bancaris i contractar línies telefòniques amb aquestes dades. El grup va fer servir fins a nou societats legals vinculades amb el món animal. Això va afectar aquestes companyies, que van patir perjudicis econòmics i legals. Les detencions es van fer al febrer. Els set detinguts estan acusats dels delictes de pertinença a grup criminal, estafa continuada i usurpació d'estat civil. Entre tots acumulen més de 40 detencions per fets similars. Un d'ells tenia en vigor una requisitòria judicial a escala estatal per estafa.