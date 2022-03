L'Audiència de Tarragona ha jutjat aquest dilluns un home per un delicte continuat d'agressió sexual. Els fets es remunten al 29 d'agost del 2020. L'acusat, amb antecedents per fets similars, va agredir sexualment una dona de la neteja a la zona dels comptadors dins un portal de Tarragona. La víctima ha declarat a porta tancada mentre l'acusat ha al·legat pèrdues de memòria per consum de drogues. També han testificat policies que van atendre-la després de l'agressió. Han coincidit que l'acurada descripció que va facilitar la víctima sobre l'agressor, armat amb una navalla, va ser clau per identificar-lo i detenir-lo poc després dels fets. Fiscalia i acusació particular demanen una pena de 15 anys de presó. El cas queda vist per a sentència.