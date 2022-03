No va entendre el «no és no» o no ho va voler entendre, perquè després de ser rebutjat per unes joves a l'interior d'una discoteca de Saragossa es va apropar a elles al carrer i les va grapejar. D'aquí ve que hagi estat detingut com a suposat autor d'un delicte d'abús sexual.

Els fets denunciats per dues noies menors de 20 anys, van tenir lloc a les poc abans de les 7 de la matinada del passat diumenge, és a dir, al tancament dels locals d'oci nocturn com el que es trobaven aquestes joves. Ambdues es trobaven a l'interior de Supernova, situada al costat del pont de l'Almozara amb l'avinguda José Atarés gaudint de la nit de festa quan un jove, D. H., de 20 anys i d'origen francès, es va acostar a elles. Aquestes, segons van explicar als agents, li van etzibar al noi que les deixessin en pau, que no volien tenir res amb ell. Aquí, a l'interior del local no va passar res, si bé van tornar a trobar-se al carrer quan ell es va acostar a elles. En aquest moment ambdues van patir tocaments per part del sospitós, especialment a una d'elles que va arribar a grapejar-la per sota de la faldilla que vestia. Ràpidament, van trucar a la Policia Local que es va acostar al lloc i que va procedir a la detenció de l'individu després d'entrevistar-se amb les joves. D. H., que mostrava signes d'una important ingesta d'alcohol, va ser traslladat a dependències del Cos Nacional de Policia a l'espera de passar a disposició judicial. Un altre cas a Jaca Un arrest que es va produir el mateix dia en què la Policia Nacional va detenir a Jaca a un home per un presumpte delicte d'abusos sexuals a una dona comès a la matinada en ple carrer d'una zona d'oci nocturn. Com en el cas anterior, l'arrestat va coincidir amb un grup de dones, si bé en un inici no va passar res. Va ser quan una d'elles estava sola, mentre orinava al carrer, quan se li va acostar per sorpresa el noi i va intentar fer-li uns tocaments. La víctima va presentar una denúncia pels fets en la comissaria de la Policia Nacional a Jaca que va detenir ràpidament a l'autor d'aquests abusos sexuals. Segons la macroenquesta de Violència contra la Dona 2019, a Espanya només es denuncien l'11% de les agressions sexuals, tot i que el 2,2% dones majors de 16 anys reconeix haver estat víctima d'aquesta violència (més de 450.000). Els motius més citats per les dones per a explicar per què no van denunciar aquests delictes estan la vergonya (40,3%), haver estat menor quan va tenir lloc (40,2%), el temor a no ser creguda (36,5%) i la por a l'agressor (23,5%).