Quatre persones van resultar ferides de diferent consideració diumenge passat després que un cotxe s'estavellés contra la terrassa d'un bar a la plaça d'Espanya de Sabadell (Vallès Occidental). Eren les 13.19 h del diumenge 20 de març quan un turisme va perdre el control i es va encastar contra les taules del local, prement l'accelerador una vegada el cotxe ja s'havia encastat, tal com mostra el vídeo de la càmera de seguretat del bar, que es va viralitzar via xarxes socials. En les imatges també es pot veure com un home d'avançada edat i un gos, que es trobaven a la mateixa taula que dos dels atropellats, se salven per pocs centímetres de ser també arrossegats pel turisme. A més de l'atropellament, l'accident va produir danys materials, i va quedar afectat també un arbre.

Després de rebre l'alerta, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va mobilitzar un total de sis ambulàncies i expliquen que van atendre quatre persones que van resultar ferides pel xoc. Una de les tres víctimes de l'atropellament va ser traslladada a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell en estat greu. Les altres dues víctimes es trobaven en estat menys greu: una va ingressar en l'Hospital de Terrassa i l'altra a l'Hospital Mútua de Terrassa. Per la seva banda, el conductor també va ser traslladat al Taulí en estat menys greu. En total, van intervenir quatre dotacions del cos de Bombers, sis ambulàncies i diverses unitats de la Policia Municipal, que continua investigant què va causar la pèrdua del control del vehicle.