A la doctora Eva Abad la va matar el seu marit el 24 de juliol de 2019, assestant-li 102 punyalades. Va ser l'últim acte brutal d'una vida de maltractament caracteritzada pel domini, el terror i el menyspreu a la condició femenina de la metgessa. L'assassí, just després de matar a la seva esposa i abans de lliurar-se a comissaria, es va entretenir a consultar el seu telèfon mòbil i respondre als missatges de text que tenia pendents.

Manel PS va obrir el WhatsApp, va comentar en un grup que no podia anar a sopar aquella nit perquè li havien sorgit uns problemes. També va contestar a una companya de feina i a un parell d'amics íntims. A un li va dir “T'he guanyat jo”. A l'altre, “et dec sis cerveses”.

Manel es va aixecar aquell matí amb la idea de matar a la seva dona. No va haver-hi alienació mental transitòria i sí premeditació i traïdoria en l'horrible crim que va posar fi a la vida de la doctora egarense. Eva Abad es trobava immersa en una relació d'absoluta submissió cap al seu marit i aguantava estoicament els seus insults masclistes i les seves provocacions, tal com ha quedat demostrat en la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Va succeir el matí del 24 de juliol de 2019, just el dia de l'aniversari de l'assassí. Ara, el TSJC ha condemnat a l'homicida a 24 anys de presó, en una sentència que confirma el veredicte del jurat. Manel va matar a la seva dona propinant-li 102 punyalades amb tres armes blanques diferents. Fet que es deu a què, durant el crim, l'homicida va assestar els cops amb tanta ferotgia que va arribar a trencar el ganivet amb el qual apunyalava a la doctora.

Plenament conscient

L'assassí va provocar a la seva víctima “un gran patiment innecessari per al fi pretès de causar-li la mort”, asseguren els magistrats. Un mal que, a més, l'home sabia perfectament que estava causant. “L'acusat va ser conscient i va assumir que estava provocant-li a la seva esposa un gran sofriment innecessari”, conclou la sentència.

La sentència desmenteix per complet la versió que ha sostingut Manel des que es va lliurar a comissaria: que es trobava esmorzant amb la seva esposa a la cuina del domicili conjugal, que ella li va realitzar un presumpte comentari feridor (“a mi realment el que m'agradaria seria que et suïcidessis, que et tiressis per un pont”) i que a partir d'aquest instant no recorda el que va succeir. Que tan sols va tornar a tenir consciència del que estava succeint quan va acabar d'apunyalar a la seva dona.

El tribunal considera no provat que la doctora Eva Abad (47 anys i dos fills menors en el moment de la seva mort) realitzés cap mena de comentari durant el matí dels fets. Tampoc que l'acusat patís una depressió amb ansietat que el portés a cometre el delicte amb les seves volitives o intel·lectives alterades. De fet, es considera que l'autor material del crim va dur a terme l'assassinat amb les seves facultats mentals intactes.

Aquest va ser el luctuós final d'una relació basada en la por i en la dominació que el condemnat exercia sobre la seva esposa. No solament en moments d'intimitat, sinó en públic. Van ser diversos els testimonis aportats per l'acusació particular que van revelar l'estat de terror i submissió que Manel imposava en la seva relació marital. En reunions familiars o socials, davant dels seus amics i coneguts, Manel li deia "zorra" o menyspreava la seva feina.

Masclista de manual

“Ell sempre havia tingut una actitud de menyspreu cap a ella, totes les reunions familiars que tenien sempre estava cridant. Li deia que era mala doctora i la menyspreava davant de la família. Dels seus fills, dels seus pares (…)”, explicava una de les testimonis, que va agregar que l'assassí no emprava aquesta actitud misògina només amb la seva dona, sinó que la feia extensible “a totes les dones de la família. Era un atac constant. En l'última reunió familiar a mi em va dir zorra, i a la seva mare la va dir grassa (…) Ell era molt agressiu verbalment, molt despectiu”.

Manel imposava relacions masclistes amb totes les dones del seu entorn. Fins i tot amb la seva filla, que en el moment del crim tenia 12 anys. L'àvia (la mare de l'assassinada) va declarar en el judici que “en la relació entre l'acusat i la seva filla, ella era la submisa i ell era el cap. El tracte era masclista”.

En la mateixa línia es pronuncia el germà de la doctora, que incideix en què “era una relació molt frustrant, sempre un intent d'avassallar i sotmetre. Ell sempre intentava ser molt autoritari amb la seva dona, la seva germana i la seva mare. Tenia actituds de prepotència i de voler imposar-se sempre a les dones”.

L'últim testimoni en aquesta línia és el d'una amiga de la parella, que va deixar clar que Manel tractava a Eva “de manera despectiva, fent-la de menys (…) que no era una persona vàlida, tracte continuat despectiu, de caràcter dominant, controlador també a nivell econòmic. Ell tenia el control del compte corrent i si ella es comprava alguna cosa, ell la trucava de seguida per a dir-li que ja sabia el que s'havia comprat. Li deia metge de merda”.

Sense antecedents

No obstant això, i malgrat l'historial provat en el judici, mai es va denunciar al maltractador. Per aquest motiu, i a pesar que la relació estava regida pel caràcter dominador i masclista de l'home, ell va comparèixer en el judici com a persona sense antecedents de violència masclista.

De totes maneres, la sentència assegura ara que es considera provada “l'actitud de menyspreu a la condició femenina d'Eva”, i que “Manel exercia un permanent control en totes les facetes de la seva vida”. Prossegueix l'escrit del magistrat dient que “l'acusat va matar a la seva esposa mogut per un sentiment de dominació cap a ella i de menyspreu a la condició femenina que havia demostrat amb la seva actitud en públic”.

Un altre dels arguments de l'assassí que ha desmuntat la sentència és el de les presumptes provocacions de la doctora, que haurien motivat la desproporcionada reacció de l'homicida. La sentència considera provat que la intenció de Manel era matar a la seva esposa, i que per això es va reunir amb els seus fills el dia d'abans, a manera de comiat, en una casa que els seus sogres tenien a la platja.

Quan va concloure el seu al·legat, va agafar el cotxe i va tornar a Terrassa, on va passar la nit amb la seva dona i va esperar al matí del 24 de juliol per a matar-la. No va haver-hi res improvisat en la seva decisió.

Una altra de les línies argumentals de l'acusat per a incloure un atenuant va ser la col·laboració amb la policia, pel fet d'haver-se lliurat voluntàriament. El jutge també ha rebutjat aquest punt, recordant que Manel no va ajudar a la investigació, atès que li va ser requerit el PIN del telèfon per a comprovar els missatges, però ell es va negar a aportar-lo.

En la sentència també consten escabrosos detalls sobre el crim, que no reproduirem per innecessaris i per expressa petició de l'advocada de l'assassinada, que va emfatitzar que “Eva tenia dos fills que són menors d'edat i que ara poden accedir a aquesta informació, sense que tinguin necessitat de conèixer uns certs detalls prescindibles”. No obstant això, en el relat de l'apunyalament s'aprecien detalls que posen de manifest la crueltat que va emprar Manel per a acabar amb la seva dona.

Després de la vista, Manel va tornar a ingressar a la presó, on complirà els 24 anys als quals ha estat condemnat. De la mateixa manera, li ha estat imposada una ordre d'allunyament dels seus fills, que són els hereus del patrimoni familiar. Manel, no obstant això, no ha posat els seus béns a la disposició d'ells ni de cap altre dels seus familiars, tal com puntualitza la sentència.