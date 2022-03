La Guàrdia Civil va haver de disparar per poder reduir un home que presumptament va arremetre amb dues armes blanques contra una agent que mirava de detenir-lo perquè, suposadament, havia trencat una ordre d'allunyament cap a la seva parella a Rincón de la Victoria (Màlaga). El succés va passar cap a les 23.00 hores al passeig marítim després que els agents rebessin un avís d'una dona de la localitat malaguenya que alertava que un home, amb ordre d'allunyament en vigor, l'estava amenaçant i que portava un ganivet de grans dimensions.

Després d'arribar els agents al domicili de la víctima l'home, de 56 anys, ja no hi era, i després de la pertinent recerca el van localitzar al passeig marítim. El presumpte agressor es va adreçar cap a dos guàrdies civils (un home i una dona) amb les dues armes blanques i aquests van haver de desenfundar les armes reglamentàries mentre retrocedien perquè l'home anava cap a ells, segons han informat a Efe fonts de la investigació.

En un moment donat, el presumpte maltractador es va adreçar cap a l'agent i ella, mentre retrocedia, li va demanar que tirés les armes, una cosa que no va fer, per la qual cosa van haver de disparar-li. Un dels trets va impactar a la cama esquerra del presumpte agressor, que, malgrat patir ja una ferida, va continuar avançant cap a l'agent encara armat i posteriorment es va autolesionar a l'abdomen i al coll.

L'home, després de ser reduït per diversos agents, va haver de ser traslladat a l'UCI de l'Hospital Carlos Haya per atendre'l de les ferides, segons les fonts. L'arrestat compta amb antecedents per violència de gènere i sobre ell pesava una ordre de detenció i ingrés a la presó.