La Guàrdia Civil ha obert investigació a nou persones a Madrid, Tenerife, Barcelona, Jaén, València i Salamanca que formaven part d'un grup dedicat a estafes per internet, que aconseguien a través d'anuncis de préstecs falsos en un portal de venda de productes de segona mà. Segons fonts de la Benemèrita, les investigacions van començar en l'últim trimestre del 2021, quan l'Equip de la Comandància de Salamanca va iniciar dues investigacions amb una mateixa estratègia, l'anunci de falsos préstecs a través d'internet.

'Modus operandi'

El grup oferia «solucions econòmiques ràpides» i «finançament per a tothom» a través d'internet i, quan algú s'hi interessava, l'informava de la concessió d'un préstec «en condicions avantatjoses i sense les dificultats que implicaria aquest tràmit en una entitat bancària». Per a la recepció dels diners prestats, els delinqüents requerien l'aportació de petites quantitats de diners en concepte de «despeses de formalització del préstec», un procés en el qual alguna de les víctimes va arribar a abonar més de 5.200 euros «fins a adonar-se que estaven sent víctima d'una estafa i que en realitat no li havien concedit cap préstec».

La investigació policial s'ha prolongat durant diversos mesos i ha permès esbrinar les identificacions dels presumptes responsables dels fets i la seva investigació com a suposats autors dels delictes d'estafa bancària. L'operació, desenvolupada des de Salamanca, ha sigut dificultada «en tot moment» per diverses mesures de seguretat que prenien els delinqüents, com comptes bancaris falsos, telèfons a nom de persones inexistents i autors disgregats per diferents punts de la Península i «sense connexió aparent». Amb aquesta investigació, la Guàrdia Civil de Salamanca ha remarcat que «no només ha aconseguit aclarir dos delictes d'estafa, sinó sobretot posar fi a una activitat il·lícita, destinada principalment a estafar persones amb problemes econòmics».