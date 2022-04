Més d'un any després de la mort d'una dona de 96 anys a casa seva, a Calella (Maresme), el febrer del 2021, els Mossos d'Esquadra han pogut detenir dues persones relacionades amb el crim. La jutgessa d'Arenys de Mar que investiga el cas ha ordenat presó provisional sota fiança de 6.000 euros per a un dels acusats, mentre que el segon ha quedat en llibertat amb càrrecs, la prohibició de sortir d'Espanya i l'obligació de comparèixer regularment als Jutjats. La causa està oberta per un delicte d'assassinat, però la jutgessa no descarta que es pugui ampliar amb algun altre delicte i tampoc que hi pugui haver més persones implicades. Segons ha avançat El Periódico, l'autor material del crim ja era actualment a presó per altres delictes similars.