Un jove proporcionava droga a una adolescent a Palma per generar-li addicció i mantenir relacions sexuals amb ella. La Policia Nacional ha detingut a aquest individu de 21 anys, de nacionalitat colombiana, per un presumpte delicte d'abusos sexuals a una menor, que encara no havia complert 14 anys.

La investigació es va iniciar després de rebre informació que una menor, de menys de 14 anys, mantenia relacions sexuals amb el qual deia ser el seu xicot. Pel que sembla, la droga que aquest li subministrava de manera gratuïta li havia causat una forta addicció. Investigadors de la Unitat de Família i Dona (Ufam) de la Policia Nacional es van fer càrrec del cas. Les indagacions van revelar que la menor havia conegut a aquest jove sortint de festa amb altres amics. L'adolescent va informar que aquest jove li proporcionava una substància estupefaent de manera gratuïta. El seu consum li va generar addicció. Transcorregut un temps, la menor i el jove van començar a mantenir relacions sexuals consentides. Els familiars de la noia no tenien coneixement d'això. Ella el va arribar a considerar el seu xicot sense que mantinguessin cap relació de parella. Petició d'ajuda Finalment, l'adolescent va demanar ajuda i va revelar el que li estava succeint. Després d'acreditar que el jove mantenia relacions amb l'adolescent, els agents de l'Ufam van detenir dijous passat al jove de 21 anys per un presumpte delicte d'abusos sexuals a una menor de 14 anys. La investigació continua per a esclarir el subministrament de droga que proporcionava a la víctima.