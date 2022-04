El boxejador francès Xabier Moingeon, establert a València des de fa dècades, va acceptar el dilluns una pena de dos anys i nou mesos de presó per intentar escanyar a la seva veïna el mes de juny passat després d'utilitzar una bombona de butà a manera d'ariet quan va pujar a recriminar-li pel soroll. El condemnat per un delicte d'homicidi en grau de temptativa s'enfrontava inicialment a vuit anys de presó, però després de l'acord de conformitat aconseguit ha vist considerablement reduïda la seva pena. La seva defensa fins i tot va sol·licitar la suspensió de la mateixa com a mesura excepcional després d'haver pagat la responsabilitat civil i mancar d'antecedents computables.

L'acusat, de 51 anys i fundador d'una escola de boxa en el barri de Monteolivete, va reconèixer el dilluns davant la Secció Cinquena de l'Audiència Provincial de València haver intentat matar a la seva veïna després que aquesta li obrís la porta esgrimint un ganivet. Després d'arrabassar-li l'arma blanca, li va colpejar fortament al cap i una vegada tenia la seva víctima a terra, va tractar d'escanyar-la col·locant-li l'avantbraç en el coll i pressionant amb l'altre. De no ser perquè en aquell precís moment va ser sorprès per la Policia Nacional, l'ara condemnat hauria posat fi a la seva vida. Una bombona de butà a manera d'ariet Els fets van passar al voltant de les 16.30 hores del 2 de juny de 2021 en una finca del carrer Pere Aleixandre de València quan l'acusat va pujar al domicili de la seva veïna en un estat d'alteració i cridant per recriminar-li pel soroll que aquesta estava fent. Així, va intentar obrir la porta colpejant-la amb una bombona de butà a manera d'ariet. La dona, de 64 anys, el va obrir després d'agafar un ganivet de cuina per protegir-se, tractant de mantenir la distància amb el seu agressor. No obstant això, aprofitant els seus coneixements de lluita, l'acusat va aconseguir arrabassar-li l'arma i la va colpejar amb força al cap. Per sort, només iniciar-se l'incident la dona havia telefonat al 112 alertant de l'agressivitat del seu veí. Ràpidament diverses patrulles de la Policia Nacional van acudir al domicili i van evitar el crim després de sorprendre l'ara condemnat a terra sobre la seva víctima intentant escanyar-la. La Sala aprecia les circumstàncies atenuants de reparació del perjudici –per haver pagat 7.140 euros dels 8.000 de responsabilitat civil– i alteració psíquica per consum d'alcohol. La sentència li imposa dos anys i nou mesos de presó, set de llibertat vigilada i una prohibició d'aproximar-se a menys de 500 metres de la seva víctima i comunicar-se amb ella durant un termini de deu anys.